Romkocsmában és a Széchenyi fürdőben is jártak a koronavírussal megfertőzött turistalányok

A hvg.hu írt arról, hogy több információt is megosztott az országos tisztifőorvos azzal a négy diáklánnyal kapcsolatban, akik közül kettőt, egy amerikai és egy ecuadori diákot diagnosztizáltak koronavírussal.

Müller Cecília sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a négy barátnő a Flixbus járatával érkezett Budapestre Bécsből. A magyar hatóságok már megkapták az utaslistát, a protokoll szerint meg fogják keresni két-két üléséig a közelükben ülőket. A hatóságok úgy tudják, hogy a buszjáraton négy magyar utazott.

Úgy tudni, hogy a turisták két napig voltak Budapesten, egy belvárosi lakásban laktak, de nem találkoztak a tulajdonossal. Az Airbnb-t megfelelően takarították és fertőtlenítették utána. Viszont a lányok nem ismerték korábban Budapestet, ezért nem tudták pontosan visszaadni, merre jártak. A hvg.hu beszámolója szerint Müller arról beszélt, hogy főleg gyalog közlekedtek, és jártak egy romkocsmában, palacsintázóban, illetve a Széchenyi fürdőben is eltöltöttek egy órát.

A fürdőben a beszámolók szerint épp egy hete vezettek be új fertőtlenítési gyakorlatot, illetve megemelték a medencék klórszintjét is. És bár Müller szerint nincs ok az aggodalomra, de elrendeltek most egy rendkívüli fertőtlenítő takarítást.

Azt a hatóságok egyelőre még vizsgálják, hogy kivel kerülhettek szorosabb kapcsolatba a lányok, akikkel a magyar szakemberek Skype-on beszéltek.