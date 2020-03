Orbán: A március 15-i központi ünnepség megtartható, de ha az európai helyzet romlik, akkor kedden lefújhatják

Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerdán maga jelentette be, hogy van két koronavírussal fertőzött ember Magyarországon, az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján beszámolt a koronavírus-fertőzés friss adatairól. Mögötte ott állt Pintér Sándor belügyminiszter és Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter is.

Orbán elmondta, hogy a tegnap esti információk szerint Magyarországon van két fertőzött, huszonnégyen vannak karanténban, és 230 mintavétel van folyamatban akkreditált laboratóriumban. A világban volt tegnap estig 3268 elhunyt, 95748 fertőzött és 53418 gyógyult. Az Operatív Törzs mindennap közli az adatokat, most a magyarországi védekezés az egyedi fertőzésekre összpontosít. (Utána jöhet a csoportos, amikor már góc is kialakul, illetve a tömeges fertőzés. Most az a cél, hogy ne váljanak ki gócok.)

Orbán azt mondta, az emberek biztonságérzete meggyengült, ami csak akkor áll helyre, ha tudják, hogy van gyógyszer, és mind tudjuk, hogy még nincs vakcina a vírus ellen. Az Operatív Törzs szerint továbbra is két veszélye van a vírusnak: népegészségügyi és gazdasági. Az Operatív Törzs csak az előbbivel foglalkozik.

Orbán mindenkit arra kért, hogy a védekezést ne tekintsék kizárólagosan valami hatósági vagy kormányzati feladatnak, mert mindenkitől követel erőfeszítést illetve odafigyelést. Ma Magyarországon szinte mindenki bízik az orvosokban és ápolókban, és Orbán reméli, ezt a munkájukkal megerősítik.

A kormány ígéri, hogy a vírus elleni küzdelemnek anyagi gátja nem lesz. A kormánypárt elnöke a politikai pártoktól önmérsékletet kért, és mindenkit arra kért, hogy legyenek megértőek, ha kényelmetlenséggel is jár a védekezés. Azt is kérte, hogy ne bagatellizáljuk a lehetséges bajokat, de ne is keltsünk pánikot.

Fotó: Benko Vivien Cher/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI/MTVA

Orbán elmondta, hogy az Operatív Törzset Pintér Sándor miniszterelnök-helyettesként vezeti, Kásler pedig a népegészségügyi védekezést irányítja, és naponta áll majd az újságírók kérdései elé.

Orbán arról is beszélt, hogy egyelőre a rendezvények szervezőire bízzák, hogy megtartják-e a rendezvényeket, vagy sem, de ha arra kerülne sor, hozhatnak tiltó rendelkezéseket.

Most úgy látják, hogy a március 15-i központi ünnepség megtartható, de ha az európai helyzet romlik, akkor lefújhatják.

A HVG arról érdeklődött, hogy elégedett-e Orbán a hatóságok munkájával, tekintve, hogy lassan derült ki, hogy a koronavírusos turisták merre jártak, illetve az újságíró említette, hogy az irániak is be tudták hozni a vírust. Orbán azt mondta, találkozott a többi V4-es vezetővel is, nem lát eltérést abban a munkában, ahogy a környező országok hatóságai eljárnak, úgyhogy ő egyelőre elégedett.

A Reuters arról érdeklődött, mikorra várhatunk konkrétumokat a gazdasági helyzettel kapcsolatban. Orbán azt mondta, politikusként egyelőre ezzel nem foglalkoznak, de Varga Mihály és Palkovics László a háttérben már végzi a számításokat a gazdasági hatásokról, a következő kormányülés után lesznek döntések a gazdasági lépésekről.

Orbán újabb kérdésre elmondta: lehet tudni, hogy kikkel kerültek kapcsolatba a fertőzöttek, és akiket nem találtak meg rögtön, azokat rendőri eszközökkel derítik fel.

A Népszava arról érdeklődött, hogy a kórházak tartozásait kifizetik-e, erről Orbán azt mondta, ezt az ügyet nem keverné össze a védekezéssel. Hozzátette, hogy az egyetemeken, ahol sok külföldi diák van, egyelőre nincsenek szűrések.

A Blikk megkérdezte, hogy vannak-e olyan információk, amiket a pánikkeltés elkerülésére nem közölnek, Orbán azt mondta, hogy tájékoztat majd, amikor olyan helyzet lesz, hogy nem adhat tájékoztatást.

Az Index kérdésére Orbán elmondta, hogy ma kapott tájékoztatást arról, hogy a Szent István Egyetem hallgatója volt fertőzött. A fertőzött külföldiekkel kapcsolatos kérdésekre azt mondta, hogy ezekről a részletekről Kásler Miklós tud tájékoztatást adni.

Orbán az operatív törzs ülésén a Belügyminisztériumban március 5-én. Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI/MTVA

Kásler elmondta, hogy február 22-én jöttek vissza Budapestre légi úton az irániak, február 24-én jelentkeztek az üzemorvosnál,

tegnap-tegnapelőtt helyezték karanténba őket, és ekkor vettek mintákat tőlük.

A két fertőzött amerikai turista nő (ők már nincsenek Magyarországon) tíz napja érkezett Budapestre Milánóból, két éjszakát töltöttek itt, de a panaszaik csak elutazásuk után, Csehországban jelentkeztek. Emiatt a cseheken keresztül tudták megkérdezni, hogy itt merre jártak, kikkel kerültek kapcsolatba.

Az Index megkérdezte, hogy a két iráni egyetemista mit csinált a 10 napban, mire karanténba kerültek. Kásler elmondta, hogy „értelemszerűen élték az egyetemisták életét”, mindketten párkapcsolatban élnek, a karantén az élettársaikra is vonatkozik. Február 24. és március 2. között mozogtak a városban, találkoztak több társukkal. A rendőrség próbálja „a lehetőségek határáig” megtalálni, kikkel érintkeztek. Kásler azt mondta, hogy ha jól emlékszik, 15-16 konkrét találkozásrab emlékezett vissza az egyik iráni hallgató, de utólag mindig nehéz felidézni ilyesmit, tehát lehet, hogy jóval több emberrel került kapcsolatba. Azt is elmondta, hogy az irániakat a reptéren kérdőívvel tesztelték. Az egyikük pedig már kint rosszul volt, és mire idejött, már átesett a fertőzésen.

Kásler azt mondta, hogy már januárban, miután úgy értékelték, hogy Magyarországon is megjelenhet a koronavírus, 48 órán belül konkrét intézkedési terveket készítettek. Eddig legalább négyszer változtak a konkrét intézkedési tervek a WHO és egyéb szervezetek adatai alapján, és még fognak is változni.

Az Index megkérdezte, hogy egy Nagydiófa utcai hostelben, ahol egy francia csoport járt, végeztek-e ellenőrzést? Kásler azt mondta, erről nem tud.

A HVG megkérdezte, miért nem mondták meg korábban, hogy a másik iráni melyik egyetemre járt, amire Kásler azt felelte, azért, mert nem mondta meg. Az újságíró még visszakérdezett volna, de elvették tőle a mikrofont. Erről később újra kérdezték Káslert, aki erre azt mondta, kétszer ne tegyék fel ugyanazt a kérdést.

Arról, hogy az országban hány kórházban vannak elkülönítve emberek, Kásler azt mondta, a Szent László Kórházban helyezik el a gyanús és az igazolt betegeket. Ha kell, a kórházat a legutolsó ágyig kiürítik, ha szükséges, tehát 180 ágy áll rendelkezésre. Ha ez a kórház kimerítette a lehetőségeit, más kórházakban még több mint 850 ágy áll még rendelkezésre.

Iránnal kapcsolatban már szóba került a közlekedési tilalom, de mivel egyetlen európai ország sem vezetett be korlátozásokat a schengeni határokon belül, így Magyarország sem, mivel nem is lenne értelme – mondta Kásler.

Az iráni egyetemistákkal meg a turistákkal kapcsolatban kérdezték, hogy van-e olyasvalaki karanténban, aki az élettársaikon kívül találkozott velük, Kásler elmondta, hogy nincs ilyen ember. Itt is visszakérdeztek volna, de elvették a mikrofont.

Az Index a Csehországban azonosított amerikai turistákról kérdezte, hogy megvan-e már azoknak a listája, akikkel kapcsolatba kerülhettek, például a Széchenyi fürdőben. Kásler elmondta, hogy 160 ezer magyar embert érint az influenzajárvány, pont az eset előtt fertőtlenítés zajlott, majd utána biztonsági okokból még egy fertőzést rendeltek el. A kontaktokról azt mondta, többször választ adott.

Kásler elmondta, hogy elrendelte, hogy egészségügyi dolgozók ne vegyenek részt külföldi konferenciákon.