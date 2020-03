Mégsem adja ki Woody Allen könyvét a nagy amerikai kiadó

Elállt Woody Allen emlékiratainak közlésétől a Hachette kiadói csoport. A héten jelentették be, hogy hamarosan közreadják a rendező Apropos of Nothing című visszaemlékezését, ami után a kiadó dolgozói testületileg kivonultak a bostoni és New York-i irodák elé, hogy tiltakozzanak a terv ellen, és szolidaritásukat fejezzék ki a szexuális zaklatások áldozataival. Ezek után széles körű megbeszéléseket folytattak cégen belül, és péntek este meghozták a „nehéz döntést”.

„A szerzőkkel ápolt kapcsolatot nagyon komolyan vesszük, és nem könnyen állunk el egy könyv kiadásától” - szól a közlemény, amely hangsúlyozza, hogy ezután is megjelentetnek majd vitatható, kihívást jelentő könyveket és különböző nézőpontokat, de a munkavállalóikkal folytatott beszélgetés után ebben az esetben nem látnak más megoldást.

1992-ben a Woody Allen és Mia Farrow közti gyermekelhelyezési per során a színésznő azzal vádolta meg a férfit, hogy zaklatta 7 éves örökbefogadott lányukat, Dylan Farrow-t. Az ügyben nyomozás folyt, de Allent nem ítélték el.

A metoo mozgalom idején újra előtérbe került az eset, miután Allen arról beszélt a botrányok kirobbanása után, hogy „az egész Harvey Weinstein-ügy nagyon szomorú mindenki számára, akinek köze van hozzá. Tragikus a szegény nőknek, akik belekeveredtek, és szomorú Harvey számára, akinek ennyire félrecsúszott az élete”. Nem sokkal később igyekezett tisztázni, hogy természetesen nem mentegetni akarta Weinsteint, akivel korábban sokat dolgozott együtt, de a zaklatott nők vallomásai alapján már „beteg embernek” tartja.

Woody Allen rendező és Harvey Weinstein producer a Vicky Cristina Barcelona bemutatóján 2008-ban Fotó: Kevin Winter/Getty Images/AFP

Allen később kifejtette, mennyire támogatja a metoo-mozgalmat, de ez sem nyugtatta meg a kedélyeket, az Amazon például lemondott egy négy filmre szóló szerződést, ami miatt a rendező perre ment, és az óriáscégnek végül valószínűleg fizetnie is kellett neki egy egyezség keretében.

Sajtóhírek szerint a könyvének is nehezen talált kiadót, míg végül a Hachette vállalta. A döntés ellen tiltakozott Allen fia, a Weinstein-ügyet és számos más nagy leleplezést jegyző sztárújságíró, Ronan Farrow, akinek ugyanaz a csoport jelentette meg a könyvét, de a hír hallatán közölte, befejezi velük az együttműködést. A Pulitzer-díjas szerző azzal vádolta a kiadóját, hogy nem ellenőrizte a tényeket a kiadás előkészítése során, nem keresték meg például a testvérét sem.

Ronan és Dylan Farrow is üdvözölte, hogy a Hachette visszavonta az Allennel kötött megállapodást.

A kiadó egyik név nélkül nyilatkozó vezetője azt mondta, a cég munkatársainak nagyon fontos, hogy mindenki elmondhassa a saját történetét, de azt már nem tudták feldolgozni, hogy ők terjesszék és reklámozzák Allen könyvét. (Guardian, BBC)