Woody Allen szerint ő lehetne a metoo-mozgalom arca

Woody Allen egy argentin tévéműsornak adott interjút, és itt beszélt arról, hogy mennyire támogatja a #metoo mozgalmat, és hogy ő lehetne a mozgalom arca is szerinte.

A műsorban akkor már rákérdeztek azokra a vádakra is, hogy a rendező korábban szexuálisan zaklatta volna a lányát, de Allen ezt őrültségnek nevezte. Mint mondta, 25 évvel ezelőtt alaposan utánanéztek ennek, és a hatóságok meg mindenki arra jutott, hogy ez nem igaz. Az ügy ott véget ért, és élte tovább az életét. Most viszont, hogy a vád visszatért, elmondta még azt is, hogy szörnyű dolog ilyesmivel vádolni valakit, ő is egy családos ember, saját gyerekkel.

A 82 éves rendező elleni vád azután került újra felszínre az amerikai sajtóban, hogy Harvey Weinsteint és Hollywood más befolyásos szereplőit is szexuális zaklatással vádolták meg. Ennek kapcsán több színész, többek között Greta Gerwig, Colin Firth és Ellen Page is arról beszélt, hogy mennyire megbánták, hogy korábban együtt dolgoztak Allennel. Az ügy azután kapott ismét nagyobb figyelmet, hogy 2014-ben Dylan Farrow nyílt levélben írta meg, hogy molesztálta őt az apja, Woody Allen.

Allen úgy látja, hogy jó dolog, ahogy a #metoo mozgalom nyomán igazságot szolgáltatnak a szörnyű régi zaklatások miatt, ugyanakkor az zavarja, hogy az ő nevét is együtt emlegetik a többi férfiéval. És míg szerinte a többieket számos nő vádolta meg, őt csak egyetlenegy, és az is egy gyerekelhelyezési esetben történt.

A rendező beszélt arról is, hogy ötven év alatt több száz színésznővel dolgozott együtt, és soha egyikük, még a legnagyobb nevek sem utaltak arra, hogy valami helytelent követett volna el. Ezért aztán ő lehetne a #metoo-mozgalom plakátarca (poster boy) szerinte.

Allen már a Weinstein-botrány kirobbanásakor szomorú, beteg embernek nevezte egy közleményben a producert.

A múlt hónapban Allen fia, Moses Farrow megvédte apját egy blogposztban, és azt írta, hogy testvére története egy hiteltelen állítás, és szerinte anyjuk, Mia Farrow mosta át a lány agyát. Dlyan Farrow erre válaszul azt mondta, hogy ezek a szavak a fájdalmasnál is rosszabbak voltak.

Moses Farrow 2017-ben hasonlót írt könyvében is, Mia Farrow akkor azzal vágott vissza, hogy fia már korábban minden kapcsolatot megszakított a családjával, többek között az ex-feleségével, akit terhesen hagyott el. Szívszorító és zavarba ejtő, hogy mindezt kitalálja, talán csak azért, hogy Woody kedvébe járjon, tette hozzá Farrow, aki akkor azt is elmondta, hogy nagyon szeretik Mosest és hiányzik nekik.

További érdekes összefonódás, hogy éppen Dylan Farrow írta azt a New Yorkerben megjelent cikket Harvey Weinsteinről, ami aztán az egész botránysorozatot igazán elindította. (Guardian)