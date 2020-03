Izrael bármilyen beutazót 14 napos karanténra kényszeríthet a koronavírus miatt

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nemzetközi összehasonlításban is drasztikus intézkedéseket jelentett be a koronavírus terjedésének korlátozása érdekében. Azt mondta, a jövőben az izraeli hatóságok bárkit 14 napos karantén vállalására kényszeríthetnek, aki az országba érkezik. Az érintetteket 14 napig figyelik, nem jelentkeznek-e náluk az új koronavírus-fertőzés tünetei, és csak akkor engedik ki őket, ha két hét (azaz a vírus maximális lappangási ideje) alatt nem betegszenek meg.

Izraelben eddig is ez a szabályozás vonatkozott azokra, akik koronavírussal erősen sújtott országokból érkeztek. A kormányon azonban egyre nőtt a nyomás, hogy az eljárást terjessze ki az Egyesült Államokra is, miután az utóbbi napokban ott is drasztikusan emelkedni kezdett a fertőzöttek száma. Sajtóértesülések szerint azonban Benjamin Netanjahu el akarta kerülni, hogy egy ilyen intézkedéssel megsértse Donald Trump amerikai elnököt, akivel különösen jó viszonyt ápol, ezért döntött a kormány inkább úgy, hogy az eljárást inkább a világ minden országára kiterjesztik.

Izrael ezzel az intézkedéssel gyakorlatilag megöli az országba irányuló turizmust is, ami az izraeliek egyik legfőbb bevételi forrása.

A koronavírus egyébként már Izraelben is megjelent, a hétvégén 25-ről 39-re ugrott a fertőzöttek száma. (Guardian)