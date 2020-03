Mivel készüljünk otthon a koronavírusjárványra?

A kormány hivatalos tájékoztatása alapján ugyan még csak kilenc igazolt koronavírusos beteg van az országban, de tekintettel arra, hogy a fertőzöttek még a hivatalos tájékoztatás szerint is napokig korlátlanul, szabadon mozoghattak, feltételezhető, hogy ennél már most is magasabb a fertőzöttek valós száma. Ez alapján csalfa remény abban bízni, hogy Magyarországon nem lesz járvány, márpedig ha lesz, akkor érdemes felkészülni is rá.

Otthonunkban felhalmozni a javakat nem csupán azért érdemes, mert ha korlátozó kényszer-intézkedéseket vezetnek be, például teljes településeket vonnak vesztegzár alá, az komoly ellátási gondokat is okozhat, hanem mert ha mi magunk megbetegszünk, embertársainkra tekintettel jobb, ha ki se mozdulunk a lakásból. De mit érdemes felhalmozni, és miből mennyit? Hivatalos magyar oldalon ez irányú tájékoztatást nem találtunk, de szerencsére a német katasztrófavédelem készített egy hasznos útmutatót, az alábbiakban ezt ismertetjük

Élelmiszerek

Fejenként heti legalább 14 liter folyadékot érdemes elraktározni, lehetőleg ásványvizet, gyümölcslevet, egyéb tartósított italokat.

Nem érdemes most kísérletezni, élelemből olyat halmozzanak fel, amit amúgy is enni szoktak.

Gondoskodjanak külön a speciális diétára szorulókról! Ha van a háztartásban cukorbeteg, lisztérzékeny, gyerek, nekik vegyenek számukra is fogyasztható élelmiszert.

Ugyanezért olyan élelmiszereket érdemes beszerezni, melyek hűtés nélkül is hosszan elállnak. Figyeljenek oda a termékek szavatossági idejére!



A beraktározott élelmiszert tartsák száraz, hűvös és sötét helyen.

Gondoskodjanak házikedvenceik ellátmányáról is.

Tisztálkodószerek

Triviálisnak tűnhet, de ilyen válsághelyzetekben szinte azonnal elfogy a vécépapír. Halmozzanak fel belőle készleteket!

Szerezzenek be elegendő szappant, fertőtlenítő folyadékot, hogy naponta, de leginkább óránként is többször kezet tudjanak mosni. A rendszeres kézmosás önmagában akár 30 százalékkal is csökkentheti a megfertőződés kockázatát!

Érdemes beszerezni háztartási gumikesztyűt, vagy latex orvosi kesztyűt.

A felületek takarítására használjanak száraz papírtörlőt nedves törlőkendők helyett.

Szerezzenek be sok szemeteszsákot, amikben hosszabb ideig is tárolhatják a hulladékukat, mert a szemétszállítás is leállhat!

Mi legyen a házipatikában?

Ha vényköteles gyógyszerre szorul, írasson fel magának több hétre elegendőt a háziorvosával, és váltsa ki.

Szerezzen be megfázás elleni gyógyszereket!

Fájdalom- és lázcsillapítóra is szükség lesz.

Hányás elleni szereket.

Kiszáradás ellen elektrolitokat - ezek közül otthon az izotóniás sóoldatot a legegyszerűbb előállítani. Sót amúgy is érdemes felhalmozni, abból könnyen lehet előállítani 0,9 százalékos sóoldatot, ami tökéletes a kiszáradás kezelésére.

Legyen otthon lázmérő, csipesz, sebtapasz, géz, fásli, érszorító.

Seb- és bőrfertőtlenítő.

Helyezze biztonságba iratait!

Azt talán mondanunk se kell, hogy a legfontosabb személyazonosító okmányainkat érdemes kéznél tartani:

Személyi, lakcímkártya, taj-kártya, adókártya legyen mindig önöknél, lehetőleg strapabíró tokban!

Ugyanígy helyezze biztonságba anyakönyvi kivonatát, házassági iratait, betétszámlakönyvét, takarékbetétjét, részvényeit, értékpapírjait, biztosítási kötvényeit, bérleti szerződéseit.

Legyen pánikcsomagja!

Előfordulhat, hogy hirtelen el kell hagynia az otthonát. Álljon készen erre, legyen pánikcsomagja! Ezt érdemes egy könnyen hordható, erős hátizsákban összerakni, hogy könnyen felkaphassa és magával vihesse. Legyen ilyen csomagja mindenkinek, aki a háztartásban él. Hogy mi legyen benne?

Elsősegélycsomag, személyes orvosságok.

Elemes rádió, tartalékelemek.

A személyes iratok.

Két napra elég élelem porbiztos csomagolásban.

Vizes palack, eszcájg, edények.

Elemlámpa, hálózsák, polifóm.

Néhány napra elegendő tiszta ruha és tisztálkodószer.

Esőkabát, széldzseki, vízálló nadrág és cipő.

Készpénz.

Gondoskodjanak róla, hogy gyermeküknél legyen irat a nevükről, születési idejükről és lakcímükről. A német katasztrófavédelem ezek tárolására az ún. SOS-kapszulát ajánlja, ez egy kulcstartóra, nyakláncra akasztható kis fém tégely, amiben biztonságban lehetnek ezek a papírra írt információk.