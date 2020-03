Acsai polgármester: „Nem bírálhatom felül egy orvos szakvéleményét”

Hogyan történhetett meg, hogy egy Pest megyei község, Acsa hivatalos honlapján a háziorvos homeopátiás szereket javasol a koronavírus-fertőzés megelőzésére, más módszereket nem is említve, miközben mind a az Európai Unió tudományos akadémiáinak közös szervezete, az EASAC, mind Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya egyetértenek abban, hogy a homeopátia hatástalan gyógymód, sőt kifejezetten káros is lehet?



A rejtélyt kibogozandó kerestem meg Zemen Szilviát, a falu polgármesterét. Aki beszélgetésünk közben többször is leszögezte, hogy a közlemény kiposztolására a település háziorvosa kérte meg. Aki nemrég továbbképzésen járt és ott kapta a lakosoknak megírt információkat. (A dr Jakab Lászlóval történt beszélgetés alapján írtam A háziorvos homeopátiás védekezést ajánl a koronavírus ellen Acsa község hivatalos honlapján című, előző cikkünket a témában.)

Közbevetésemre, hogy a továbbképzést az a francia homeopátiásszer-gyár szervezte, amelyik anyagilag érdekelt az ilyen szerek felíratásában, Zemen annyit mondott, hogy

neki szerinte nem feladata egy orvos szakvéleményét felülbírálni.

Amikor szóba hoztam, hogy mind az Unió egyik tudományos csúcsszerve, mind a magyar Akadémia kimondta, hogy a homeopátia mint gyógymód hatástalan, Zemen kifejtette, hogy településvezetőként neki akkor is kötelessége az ilyen tájékoztatás, ha ő maga nem ért ugyan egyet, de egy egészségügyi szakember megkéri rá.

"Nem feladatom, hogy diktátorkodva szelektáljak"

- fogalmazott a polgármester.

Zemen később azt fejtegette, hogy ő maga nem szedne be ilyen szert, nem is volt ott azon a bizonyos továbbképzésen, de el tudja képzelni, hogy placebóhatása azért van a homeopátiának és amúgy is "kérést teljesített."



update: A háziorvos szövegét ezekben a percekben leszedték a települési weboldalról és a falu Facebook-oldaláról is.