A háziorvos homeopátiás védekezést ajánl a koronavírus ellen Acsa község hivatalos honlapján

A “HÁZIORVOS TÁJÉKOZTATÓJA” felirat alatt, “Koronavírus prevenció homeopátiával” címmel dr Jakab László György háziorvos arról tájékoztatja a Pest és Nógrád határán fekvő Acsa község lakosságát, hogy

“vezető francia homeopata orvosok a koronavírus prevenciójára a Phosphorust javasolják CH-15-ös potenciában”.



Hogy a szakkifejezésekben gazdag szöveg később pontos típussal és adagolással adja meg a járvány megelőzéséhez a háziorvos szerint szükséges homeopátiás szereket.

A szövegben utalás sincs a koronavírusfertőzés megelőzésének más módszereire. Acsa község honlapján ezen kívül nem szerepel semmiféle közlemény, figyelmeztetés, jótanács vagy bármiféle egyén utalás a koronavírussal kapcsolatban.



Aki acsai és a települése hivatalos weboldaláról tájékozódik, az hivatalosnak tekintheti, hogy a járványt homeopátiával lehet megelőzni.

A háziorvos szövegében nincs utalás arra, hogy az Európai Unió tudományos akadémiáinak közös szervezete, az EASAC 2017-ben arra jutott, hogy a homeopátiának nincsen semmiféle bizonyítható, ellenőrizhető pozitív hatása, sőt indirekt módon veszélyes is lehet. Sem arra, hogy ezzel a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya is egyetért.

(A műfaj a szürke zónában mozog, mert bár tudományos kutatásokra alapozva többször is kimondták, hogy humbug, ezzel együtt nem illegális. Az EU-ban becslések szerint 100 millióan szednek ilyen szereket. De már az a homeopátia eddig bástyájának számító Franciaország is sokkal visszafogottabb, ahol eddig az állam a vételár 30 százalékával támogatta a homeopátiás szerek vásárlását. Miután egy kutatás ott is bebizonyította, hogy a módszer hatástalan, Agnes Buzyn egészségügyi miniszter tavaly bejelentette, hogy idén 15 százalékra csökkentik az ártámogatást, ami 2021-ben teljes megszűnik.)

Az ügyben sikerült elérnem Jakab László György háziorvost, aki nyitásnak rögtön azt hangsúlyozta, hogy a homeopátia Magyarországon elfogadott, jogilag elismert terápia.

A legérdekesebb az volt, amikor elmesélte, hogy

a homeopátia koronavírus elleni hatékonyságáról egy hazánkban is jelen lévő francia homeopátiás gyártó cég orvosoknak tartott továbbképzésén értesült nemrég.

Ezen a továbbképzésen elmondása szerint sok témakör került szóba, ezek közül volt az egyik, a legaktuálisabb a koronavírus-járvány.

Arra a kérdésre, hogy a szövegben miért nincs utalás sem a védekezés egyéb módjaira, az orvos azt mondta, hogy más csatornákon rengeteg információt kap a lakosság erről, ő azokhoz kívánt szólni, akik hisznek a homeopátiában és élni szoktak vele. A települési honlapon, ahol a szöveg megjelent, ehhez képest nem olvasható semmilyen más tájékoztatás a témában.

Jakab László György többször is elmondta, hogy ő a betegeinek nem kizárólag homeopátiát szokott javasolni a járványra, - “nem akarom azt mondani, hogy ez kizárólagos” - például vitaminok szedését is szokta ajánlani.

Az ügyben megkerestem Acsa független polgármesterét, Zemen Szilviát, amint beszéltünk, frissítem a cikket.