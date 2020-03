Koronavírus: az első halálos áldozatok Németországban, Ausztria lezárja a határait Olaszország felé

Kedden tovább súlyosbodott a koronavírus-járvány Európában. A fontosabb friss hírek.

Németország

Az egyik európai gócpontnak számító Németországban ma délelőtt óta van már halálos áldozata az eddig több mint 1200 embert megbetegítő járványnak. Az északnyugat-németországi Essen városában egy 89 éves nő hunyt el tüdőgyulladásban, nála március 3-án azonosították az új koronavírust. Az Észak-Rajna-Vesztfália tartománybeli Heisenbergben pedig egy 78 éves koronavírussal fertőzött férfi halt bele szívproblémákba - írja a Deutsche Welle.

Közben Németországban is rákapcsolnak a lakosság koronavírus-szűrésére. Itt is elkezdik felállítani azokat a „drive-in” típusú autós szűrőállomásokat, amiket már Dél-Koreában is sikerrel alkalmaznak. Ezzel is próbálva még azelőtt kiszűrni a vírust hordozókat, hogy tüneteket mutatnának.

Ausztria

Ausztria megtiltja a beutazást Olaszországból a koronavírus miatt – közölte kedden Sebastian Kurz osztrák kancellár. A kormányfő azt is bejelentette, hogy legkésőbb jövő hétfőig beszüntetik az oktatást az ausztriai felsőoktatási intézményekben. A bécsi egyetemek már kedden bejelentették, hogy azonnal megteszik ezt. Emellett Kurz arra biztatta az országban működő vállalkozásokat, hogy segítsék elő, hogy munkavállalóik távmunkában dolgozhassanak – írta az MTI.

USA

Az Egyesült Államokban öt republikánus politikus, köztük Ted Cruz, Texas állam szenátora és Mark Meadows, Trump elnök frissen, pénteken kinevezett kabinetfőnöke,

bejelentették, hogy önkéntes karanténba vonulnak, miután egy konferencián ők is kezet ráztak egy olyan résztvevővel, aki megfertőződött az új koronavírussal.

Az esetről beszámoló BBC szerint maga Trump elnök és Mike Pence elnökhelyettes is ott voltak ezen a bizonyos marylandi konferencián, de mindketten állítják, nem érintkeztek azzal a résztvevővel, akiről később kiderült, fertőzött a koronavírussal. Trump állítja, hogy teljesen jól van, de hétfőn az is kiderült, hogy eddig még koronavírus-tesztet sem végeztek rajta.

Hollandia

Mark Rutte holland miniszterelnök élő adásban szólította fel hétfőn az ország 17 millió lakosát, hogy a koronavírus miatt ne fogjanak kezet egymással,

hogy aztán perceken belül megszegje az újonnan bejelentett szabályt, és kezet rázzon Jaap van Dissellel, a járványügyi központ vezetőjével.

A Reuters tudósítása szerint van Dissel rögtön felhívta rá a miniszterelnök figyelmét, hogy hibázott, mire Rutte azt mondta,



„bocsánat, bocsánat! Ez nem megengedett, kezdjük elölről!”

Hollandiában hétfői adatok szerint 321 koronavírusos beteget tartanak számon.

Átlag 5 napig tünetmentes, aki megkapja a koronavírust

A Johns Hopkins Egyetem közegészségügyi tanszékén készült egy kutatás, ami megvizsgálta, mennyi idő telik el általában, míg a koronavírussal megfertőződött emberek tüneteket kezdenek produkálni – számolt be a Guardian.

A világszerte gyűjtött járványügyi adatokat elemezve a kutatók azt találták, ez az idő átlagosan 5 nap, de a megbetegedettek 98 százaléka 11 napon belül produkált tüneteket.

Jellemzően tehát 5-11 napon belül lesznek rosszul, akik megbetegszenek. (Ha megbetegszenek egyáltalán, ugyanis jelen állás szerint a fertőzöttek 80 százaléka vagy teljesen tünetmentesen, vagy nagyon enyhe tünetekkel vészeli át a vírusfertőzést.)

Ezek az adatok viszont egyáltalán nem azt jelentik, hogy ne lenne indokolt két hétig karanténban tartani az embereket, ami jelenleg gyakorlat, a Johns Hopkins kutatói ugyanis hangsúlyozottan átlageredményt számoltak. A statisztikákban szerepelnek olyan esetek is – igaz, kevés –, ahol a lappangási idő valóban elérte a két hetet. Ezért a kutatás vezetője, Justin Lessler szerint megfelelő a kéthetes elkülönítési időtartam.