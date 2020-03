Afrikai vadmacska sebesített meg brüsszeli tűzoltókat

A Brüsszelben befogott szervál Fotó: Natuurhulpcentrum

Szervál sebesített meg legalább két belga tűzoltót Brüsszel egyik északi kerületében, Schaerbeekben. A kerületben a rendőrség más okból tartott házkutatást, amikor váratlanul szembetalálták magukat az Afrikában őshonos vadmacskafajta egy elszabadult egyedével. Ők riasztották a tűzoltókat, akik az állat befogása közben sebesültek meg.

A szervál nagyot harcolt, még egy befogóhálót is tönkretett. Befogása után végül a limburgi Natuurhulpcentrum vadállatmenhelyre szállították.

A menhely közleménye szerint "mostanában divat afrikai vadmacskaféléket tartani házi kedvencként. Ez törvénytelen!".

A szerválokról általában azt írják, hogy bár apró termete miatt cuki kis leopárdnak tűnik, valójában "nagyon agresszív" is lehet. Ehhez még hozzátették, hogy "a szlogenünk: csak egy idióta választ magának egzotikus állatot szobatársnak". (Via The Brussels Times)