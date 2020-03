Zuhan az ausztrál tőzsde, New Yorkban elmarad a Szent Patrik napi parádé

250 éve először New Yorkban nem tartanak felvonulást Szent Patrik napján, jelentette be helyi idő szerint csütörtökre virradó éjszaka az állam kormányzója, Andrew Cuomo. Az államban ezidáig 220 koronavírusos esetet igazoltak. A fertőzöttek közül még senki se gyógyult fel, de egyelőre nem is hunyt el senki a betegségben.

Világszerte a Johns Hopkins Egyetem összegző oldala szerint jelenleg 126258 igazolt esetet tartanak nyilván, közülük 68284-en épültek fel a betegségből. A halálos áldozatok száma világszerte 4638. A halálos áldozatok többsége még mindig kínai, de csütörtökig már Olaszországban is 827 halálesetet jelentettek. Iránban a hivatalos adatok szerint 354 a halálos áldozatok száma, de az iráni adatokat erős fenntartásokkal érdemes kezelni. A valós helyzetről csak a nyilvánosságra hozott adatok alapján lehet becsléseket adni. Ezek a becslések elég kétségbeejtők, még a visszafogottabbak szerint is meghaladhatja a félmilliót a fertőzöttek valós száma, amely ezek szerint akár több millió is lehet.

Magyarországon a kormány hivatalos tájékoztatása szerint 13 fertőzött van, közülük még egy se gyógyult fel, de halálos áldozata sincs még a járványnak. A tájékoztatás szerint karanténban 69-en vannak, és eddig összesen 609 esetben vettek mintát.

Kínában lecsengeni látszik a járvány, legalábbis a legfrissebb tájékoztatás szerint szerdán csak 15 új fertőzöttet találtak, és 11-en vesztették életüket a betegségben.

A világ más részein egyelőre nincs jele javulásnak, sőt. Immár Görögországban is van halottja a járványnak, a hatóságok csütörtöki tájékoztatása szerint egy 66 éves férfi vesztette életét, aki februárban Egyiptomot és Izraelt is megjárta egy zarándokúton. A tájékoztatás szerint az áldozatnak egyéb betegségei is voltak. Az országban 99 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván. Ez hamarosan növekedhet, a hatóságok karantén alá vettek egy kompot, miután a személyzet egyik tagja rosszullétre panaszkodott. A görög hatóságok ez esetben nem az ajánlásoknak megfelelően jártak el, mert bár a rosszullétre panaszkodó matrózt elvitték a hajóról, az utasokat a kompon különítették el - ez az óceánjárók esetén már többszörösen rossz döntésnek bizonyult.

Ausztráliában, ahol ezidáig 128 fertőzést igazoltak, és három halálos áldozata volt a járványnak, a kormány gazdaságösztönző csomagot jelentett be. Ez nem aratott túl nagy sikert, a gazdasági szereplők bizalmatlanságát jelzi, hogy csütörtökön 7,36 százalékot zuhant a tőzsdeindex. Február 21. óta 25 százalékot vesztettek értékükből az ausztrál részvények.

Japánban, ahol az eddig igazolt 639 koronavírusos fertőzöttből 118 már felépült, és a járványnak ezidáig 16 halálos áldozata volt, a cseresznyvirágzás miatt kezdenek aggódni. A cseresznyevirágzás nagy ünnep, ilyenkor a japán családok hagyományosan a virágzó fák tövében szoktak egybegyűlni, hogy egyenek, iszogassanak. Ez a jelen helyzetben elég veszélyes lehet a járvány terjedése miatt, ezért a hatóságok óvatosan azt kérték, hogy ha lehet, ezt a programot most mindenki halassza el. Betiltani azért nem merték a gyülekezést, mert az Tokió kormányzója, Kojke Juriko szerint olyan lenne, "mintha az olaszoknak megtiltanák az ölelkezést". A hanaminak nevezett összejövetelek ráadásul szabadtériek, vagyis elvben kevésbé veszélyesek, mint a zárt térben tartott programok, és a város kormányzata "szeretné, ha az emberek gyönyörködhetnének a virágokban". Mindazonáltal visszafogottságot kért a tokióiaktól.

Ugyanitt egyre inkább kérdéses, hogy meg tudják-e rendezni nyáron az olimpiai játékokat. A héten már komolyan felmerült, hogy legalábbis elhalaszthatják az olimpiát, de a volt védelmi miniszter, Isiba Sigeru szerint lassan már a játékok lemondásán is el kéne gondolkodniuk.

Nagy-Britanniában, ahol szerdán egy kormánytag, az egészségügyi államtitkár Nadine Dorries tesztje is pozitív lett, mára kiderült, hogy az egyik munkatársa is megfertőződött. Mivel Dorries több tucatnyi kormánytaggal és parlamenti képviselővel is kapcsolatba került az elmúlt napokban, két másik államtitkárt is el kellett különíteni, ismerte el a BBC-nek Rishi Sunak brit pénzügyminiszter.