A tapolcai baptista iskola igazgatója is ellenszegült annak az utasításnak, hogy saját hatáskörben nem rendelhet el szünetet

Még egy iskola szegült ellen a kormány tiltásának, miszerint az igazgatók nem rendelhetnek el szünetet saját hatáskörűleg az iskolákban. A tapolcai Széchenyi István Baptista Középiskola igazgatója, Szollár Gyula az iskola honlapján tette közzé, hogy 2020. március 12-13-ra óvatosságból saját hatáskörben igazgatói szünetet rendel el.

Szollár Gyula egy posztot is közzétett a Facebookon, amiben azt írja, hogy bár még csak koronavírus-gyanú sincs náluk, nem akar 400 diákot összezárni, mert sok az idős, veszélyeztetett kollégájuk. Az intézkedéséért felelősséget is vállalt, de abban bízik, hogy hamarosan országos szinten is változások lépnek be.

(via napi.hu)