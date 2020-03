Donald Trump vészhelyzetet rendelt el a koronavírus-járvány miatt

Nemzeti vészhelyzetet hirdetett a koronavírus-járvány kezelése érdekében Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke pénteken, washingtoni idő szerint délután 3 órakor - írja a BBC.

A döntés lehetővé teszi, hogy a szövetségi kormány akár 50 milliárd dollárt is lehívhasson az államkasszából járványügyi célokra és az egészségügyi ellátórendszer megerősítésére. A BBC azt írja, a vészhelyzet kihirdetése lazíthat az egészségbiztosítás szabályain is, és akár új kórházak építését is megkönnyítheti.

„A vírustesztek elvégzésének, a betegek ápolásának és a vakcinakutatásnak sem lesz anyagi akadálya ” - közölte Trump a Fehér Ház kertjében tartott sajtótájékoztatóján.

Az Egyesült Államokban jelenleg 1701 koronavírusos beteget tartanak számon, és 40-en már meghaltak a vírusfertőzés miatt. A Trump-elnökséget sok kritika érte amiatt, hogy nem tett elérhetővé széles körben lakossági vírustesztelési eszközöket.

A BBC emlékeztet, ez a harmadik eset, hogy Trump nemzeti vészhelyzetet hirdet. Volt már ilyen a Kalifornia állambeli erdőtüzek megfékezésére, és az USA és Mexikó határa tervezet határfal megépítésére.

A nemzeti vészhelyzet lényege egyébként leginkább az, hogy az elnök egyedül képes ilyenkor irányítani a Szövetségi Válságkezelési Ügynökség (FEMA) működését, és koordinálni az intézkedéseket „nemzeti katasztrófák” idején.