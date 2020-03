Orbán szerint biztosan lesznek csoportos megbetegedések, és valószínűleg halálos áldozatok is

"Nem az a dolgom, hogy rémhíreket, vagy ördögöt fessek a falra, de indokoltnak láttam ennek bevezetését" - mondta péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor arról, hogy a koronavírusjárványra tekintettel rendkívüli jogrendet vezetett be - gyakorlatilag rendeleti kormányzást, ráadásul minden szinten, mivel gyakorlatilag mostantól a polgármesterek is alá vannak rendelve a központilag irányított védelmi tanácsok utasításainak. Orbán szerint ugyanakkor ez "Magyarországon mást jelent, mint a legtöbb európai országban". Hogy ez alatt pontosan mit értett, azt már nem fejtette ki, csak arról elmélkedett, hogy a rendkívüli jogrend "valahol a békebeli demokrácia és a háborús állapot közötti fázis".

Ezután arról beszélt, hogy "az európai országok többségében nem megállítható a járvány terjedése".

Azt, hogy a rendkívüli jogrend meddig tarthat, nem tudta megjósolni. Mint mondta, a kormány döntése egyelőre két hétre szól, de szerinte szükség lesz rá, hogy meghosszabbítsák. "Nem érdemes abban reménykednünk, azt az illúziót táplálnunk, hogy egy-két hét alatt túljutunk ezen" - mondta.

Orbán szerint a fertőzést "elkerülni nem tudjuk", és azt sem lehet kizárni, hogy halálesetek legyenek. A tömeges megbetegedések elkerülésére, visszaszorítására "közigazgatási vagy rendőri erő kell, a határok bezárása a legfontosabb".

Orbán köszönetet mondott az ápolóknak, orvosoknak, járványügyi szakembereknek, majd közölte, hogy "elegen vagyunk", elég szakember van, eszközök is rendelkezésre állnak, de újabb eszközök beszerzését, gyártását rendelte el a biztonság kedvéért.

Az iskolák bezárásával kapcsolatban azt mondta, hogy figyelik a környező országokat, de szerinte Magyarországon nem indokolt a lépés, mert "a járványt a külföldiek hozták be". Az egyetemeket is csak ezért vették vesztegzár alá. Amúgy pedig ha most bezárnák az iskolákat, amiket aztán két hét múlva nem tudnak újranyitni, "az a tanév végét fogja jelenteni". Ebben az esetben a tanárokat fizetés nélküli szabadságra kéne küldeni, a gyerekek elhelyezéséről pedig a szülőknek kéne gondoskodniuk.

Nem egészen érthető, hogy a miniszterelnök mire gondolt, a munka törvénykönyve szerint ugyanis fizetés nélküli szabadságot nem lehet egyoldalúan elrendelni, kizárólag a felek megállapodása, egyes törvényben meghatározott esetekben a munkavállaló - tehát nem a munkáltató - kérése alapján lehetséges.



Európa több országában már bezárták az iskolákat, Magyarországon az iskolafenntartó KLIK viszont egyelőre még ahhoz se járult hozzá, hogy a szülők saját döntésük alapján kivegyék a gyereküket az iskolából. Ahogy jelenleg arra sincs lehetőség, hogy ha valaki önként, otthon karanténozná el két hétre a gyerekét, ezt a távollétet maga igazolja, csökkentve ezzel a háziorvosok terhelését.

Pedig közben maga a miniszterelnök is biztos benne, hogy el fogunk jutni a csoportos megbetegedések fázisáig, és sok lesz a beteg. A nemzetközi szakirodalom szerint a járvány terjedését leginkább az ún. közösségi távolságtartás módszereivel lehet lassítani, ennek pedig alapvetően része volna, hogy aki megteheti, az kerülje a közösséget.

Ezután rátért szokásos mantrájára a migrációról. (Via Index)