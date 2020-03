A nagyszüleiket féltik a hazaköltözni kényszerülő kollégisták

A hallgatók szerda este tudták meg, hogy minden holmijukkal együtt ki kell költözniük a kollégiumból március 16-ig.

Van köztük, aki önkéntes karanténba megy, ha hazaér vidékre, hogy ne fertőzze meg a családját.

Van, aki inkább a Budapesten lakó testvéréhez költözik és van, aki előrébb hozta az összeköltözést a barátjával a koronavírus miatt.

Az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban szép nyugodtan pakolnak ki a kollégisták barátaikkal vagy vidékről felutazott szüleikkel. Talán még a szokásos nyári kiköltözésnél is nagyobb a rend és a béke, a diákok jó kedvűen cipelik ki ikeás táskákban a ruháikat, könyveiket. Pedig az egyetem mellett rengeteg diáknak van munkája, amit a tanítás leállítása ellenére is végezniük kell, és pár nap alatt kellett megoldaniuk a lakhatásukat, mivel csak szerda este tudták meg, hogy március 16-ig minden cuccukkal együtt el kell hagyniuk a kollégiumot.

Fotó: Halász Júlia

A kormány szerdán rendelte el a veszélyhelyzetet a koronavírus miatt az országban, egyúttal felszólította az egyetemeket, hogy álljanak át távoktatásra, a kollégiumokat pedig ürítsék ki. A pakolászó hallgatók szerint már sokan csütörtökön elmentek, miután megtudták a bejelentést. Az első reakciók kommentben érkeztek a kiköltözést bejelentő poszt alá, ahol többen még igencsak indulatosak voltak, főként azok, akik dolgoznak is, de mire a kiköltözésre került a sor, úgy tűnik, mindenki talált valamilyen megoldást. Egy lánynak még Facebook-eseményt is szerveztek, hogy a rengeteg holmiját segítsenek lecipelni, szerda óta pedig minden este világvége bulival búcsúzkodtak a kollégisták.



„Én hazamegyek vidékre, de kicsit aggódom, mert nekem már a szüleim is 60 fölöttiek és a nagymamám is velünk egy háztartásban él. Majd megpróbálom elkaranténozni magam valahova” - meséli Zsidei Gulya, aki már öt éve lakik a kollégiumban.

Balra Zsidei Gyula, jobbra Tóth Zoltán. Fotó: Halász Júlia

Gyulának rengeteg cucca van, saját bútorokat is hozott évekkel ezelőtt, ezért a családja egy nagy dobozos autóval jött érte. Azon túl, hogy fél, hogy hazaviszi a vírust, azon is aggódik, hogy hogyan fogja befejezni a szakdolgozatát. Biológusnak tanul, a szakdolgozatához pedig növényeken végez kísérleteket, de ezek benn maradtak az egyetemen, és ki se tudja hozni most már őket. Egy kollégista társának, Tóth Zoltánnak Zalaegerszegre kellene hazaköltöznie, de a szülei nem tudták ilyen gyorsan megszervezni, hogy feljöjjenek érte, ezért most egy barátjához költözik minden cuccával együtt. Nem szeretne sokáig ott maradni, mert a lakás csak egy szobás, ráadásul munkahelye is van és home officeban kell dolgoznia. A terv az, hogy ő is hazaköltözik vidékre, amint a szülei fel tudnak jönni érte. A fiúk szerint sokan próbáltak pár nap alatt albérletet találni a rendelet kihirdetése óta, de ők inkább meg se próbálták.

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Fotó: Halász Júlia

A rendelet szerint csak azok kaphatnak kollégiumi férőhelyet, akik méltányossági kérelmet nyújtanak be, amit központilag bírálnak el a következő napokban. A külföldi hallgatóknak szintén biztosítanak kollégiumi férőhelyet. Azt még nem tudni, hogy lakhatnak-e az eredeti helyükön vagy át kell költözniük egy másik kollégiumba. A diákok azt a pletykát hallották, hogy a Nagytétény Úti Kollégiumba kell majd átköltözniük.

Szabó Éva is a külföldről érkezett hallgatók egyike, aki még reménykedik abban, hogy nem kell költöznie.

„Nem tudjuk még, hogy mi lesz velünk külföldiekkel, valószínűleg át leszünk rakva egy másik koliba. Félig már összepakoltak, ha azt mondják, hogy menni kell, akkor fogok teljesen. Szeretnék haza is menni, de Szlovákiában rögtön karantén várna rám” - meséli.

Szabó Éve, szlovákiai hallgató. Fotó: Halász Júlia

Szijártó Máté szobatársa is abban reménykedik, hogy elfogadják a méltányossági kérelmét, amit azért adott be, mert az egyetemen dolgozik laborban és a kutatóknak egyelőre folytatni kell a munkájukat. Ő most a holmija egy részét hazavitte vonattal, a maradékot pedig akkor fogja kocsival, ha kiderül, hogy tényleg mennie kell.



Szijártó Máté Fotó: Halász Júlia

Máté pedig éppen a szüleit várja, hogy hazavigyék a tolna megyei Dalmandra, ahonnan majd távmunkában fog dolgozni a Telenornak, ahol diákmunkás. Szerinte ez volt a legegyszerűbb megoldás, bár az otthonukban lakó nagymama miatt ő is aggódik.

Van, aki éppen azért nem költözik haza, mert fél, hogy hazaviszi a vírust, ha már esetleg hordozza. „Nem akartam hazamenni, mert anyukámat nem rég műtötték, és ott lakik nálunk a 77 éves nagymamám is. Most a nővéremhez és a barátjához költözöm” - mondja Hegyi Betti, végzős fizika hallgató.

Bettinek rengeteg csomagja van, mert öt éve még nyárra se költözött haza a kollégiumból. Pénteken már vittek egy kört a nővére barátjával, most viszik a maradékot.



Fotó: Halász Júlia

A kollégisták úgy tudják, hogy azért kell vinniük minden holmijukat, mert nem lehet tudni pontosan, hogy mikor költözhetnek vissza, lehet, hogy hónapok is eltelnek. De olyan pletykák is terjednek, hogy majd a kollégiumban alakítanak ki karantént, ha drasztikusan megugrana a fertőzöttek száma. A kollégium korlátozott számban biztosít raktárhelyiségeket is, és azoknak a hallgatóknak sem kellett visszautazniuk a dolgaikért, akik már korábban hazamentek.



A kollégium kiürítésének köszönhetően megvan az első koronavírus miatt összeköltöző pár is, Csilla és Balázs. Miközben Balázs hősiesen cipeli barátnője cuccait, Csilla mesél arról, hogy hogyan jutottak erre a döntésre.

„Igazából már régóta gondolkodtunk rajta, hogy össze kellene költözni. Eddig arról beszéltünk, hogy majd nyáron, de most így alakult” - mondja a lány.

Csilla és Máté Fotó: Halász Júlia

Az egyik költözködő társaságot egy kokárdás, idős férfi tartja fel pár percre a pakolásban, hogy megkérdezze, sok cuccuk van-e.

„Tegnap is egész nap pakoltak szegények. Negyven éve itt lakom, és régen is, amikor vége volt a tanévnek, akkor vitték a hűtőszekrényt, aztán a nyár végén meg hozták a hűtőszekrényt. De most már csak a csomagokat cipelik, mert hűtő már van a kollégiumban”- magyarázza nekünk.