A német Big Brother játékosai kedd este fogják megtudni, hogy koronavírus-járvány tombol Európában

Alig akad már ember Európában, aki még nem hallott a súlyos koronavírus-járványról, de 14 ember biztosan akad: ők a német Big Brother játékosai, akik a kölni stúdióban felépített villában vesznek részt a valóságshowban és idáig fogalmuk se volt arról, mekkorát fordult a világ az utóbbi egy hónapban.

A játékosok többsége február 6-án költözött be az épületbe, amikor a koronavírus ugyan egy létező dolog volt már Kínában, de nem lehetett sejteni arról, milyen erővel fel fog berobbanni Európába. És a Sat1-en futó műsor szerkesztői egész idáig úgy döntöttek, hogy nem tájékoztatják a játékosokat a fejleményekről. Sőt, amikor március 6-án (három nappal azelőtt, hogy az első beteg meghalt volna Németországban) újabb négy játékos költözött be, nekik is meg kellett ígérniük, hogy nem fognak odabenn a kinti hírekről beszélniük.

A műsor szerkesztői többször kiálltak már a döntésük mellett, hogy nem számolnak be a hírekről a játékosoknak, de azt is közölték már a német sajtóval, hogy ha például az egyik játékos családtagja betegedne meg, akkor változtatnának ezen. A játékosokra pedig extra higiéniai szabályokat vetettek ki, de hogy miért, azt nem indokolták a résztvevők felé.

De mint a Guardian írja, az elmúlt napokban egyre nagyobb volt a felháborodás Németországban a tudatlanságban tartott játékosok helyzete miatt, ezért kedd este hétkor el fogják árulni a játékosoknak, hogy mi történik odakinn. A játékosoknak lehetőségük lesz kérdezni is, rokonaik és szeretteik pedig videóüzenetet küldenek majd nekik arról, hogy jól vannak.

Jelenleg Brazíliában és Kanadában is fut Big Brother, és a kanadai adásban lehetett is látni egy jelenetet, melyben a játékosok arról beszélgettek egymás között, hogy miért nem élő közönség előtt zajlik már a műsor.