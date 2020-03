Franciaországban kijárási tilalom, Angliában 14 napos javasolt otthonmaradás

Újabb és újabb korlátozásokat jelentettek be számos országban hétfőn. Franciaországban Emmanuel Macron beszédében közölte, hogy az ország egy láthatatlan ellenség ellen vív háborút, emiatt pedig tovább szigorítják a szabályokat az országban.

Keddtől kezdve csak nagyon szükséges esetben, például bevásárlás, orvosi segítség igénylése miatt lehet elhagynia a francia állampolgároknak az otthonukat, illetve akkor, ha olyan munkát végeznek, ami miatt ez elengedhetetlen, és az utcán legalább egy méternyi távolságot kell tartani mindenki mástól.

Fotó: THIERRY THOREL/NurPhoto

Az intézkedések legalább 15 napig lesznek érvényben, és aki megszegi azokat, büntetést kap majd. A francia elnök egyben elhalasztotta az önkormányzati választások második fordulóját, illetve a nyugdíjreform tervét is, ami ellen komoly tüntetések zajlottak egész decemberig.

Franciaországban hétfőn 21 új halálesetet regisztráltak, ezzel már 148 ember életét követelte a vírus. Egyetlen nap alatt több mint 20 százalékkal nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, 6633-ra.

Szigorítások Angliában is

A brit kormány felülvizsgált ajánlása az, hogy aki az új koronavírusra jellemző tüneteket észleli magán, vagy hozzátartozójának vannak ilyen tünetei, családtagjaival együtt 14 napig ne hagyja el otthonát, lehetőség szerint még vásárlás céljával sem - mondta a Downing Streeten tartott hétfői sajtótájékoztatóján Boris Johnson miniszterelnök.

Johnson kijelentette: a kormány tudományos tanácsadó testületének megítélése szerint Nagy-Britannia most már közelít ahhoz a szakaszhoz, amikor a megbetegedések számát jelző görbe gyors emelkedésnek indul. A kormányfő szerint drasztikus lépések nélkül a fertőzöttek száma 5-6 naponta megkétszereződhetne.

Éppen ezért eljött annak az ideje, hogy azok is, akik tünetmentesek, szüntessék be a nem feltétlenül szükséges kapcsolattartást másokkal, ne menjenek például pubokba, klubokba, színházakba, és ha erre lehetőségük van, dolgozzanak otthonról, hogy elkerülhetők legyenek a felesleges utazások is.



A brit miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a következő hétvégétől a leginkább veszélyeztetett csoportba tartozóknak, vagyis a 70 éven felülieknek, illetve azoknak, akik krónikus betegségekkel küszködnek, a kormány ajánlása alapján 12 hétre otthonukban kell maradniuk.

Boris Johnson szerint ez az ajánlás azért éppen most lép érvénybe, mivel biztosítani kell, hogy a leginkább rászorulók a járvány csúcspontján kapják meg a maximális védelmet. Hozzátette: mindez különösen vonatkozik Londonra, amely a jelek szerint néhány héttel az ország többi része előtt jár a járvány terjedését tekintve.

Továbbra sem született döntés az iskolák bezárásáról az országban.

Matt Hancock egészségügyi miniszter hétfő este a londoni alsóházban bejelentette, hogy Nagy-Britanniában eddig 55-en haltak meg a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 betegségben. Ez felülvizsgált adat, mivel a tárca néhány órával korábbi tájékoztatásában még 35 halálos áldozat szerepelt.

Rendkívüli állapotok Európa-szerte

Hétfőn ezen kívül rendkívüli állapotot vezettek be Romániában és Svájcban is, és az új koronavírus-fertőzések magas száma miatt hétfő reggel Csehországban lezárták, elszigetelték az Olmützi régió 21 települését. A több tízezer lakost magába foglaló észak-morvaországi térségbe vezető utakat rendőrök őrzik. Hétfő reggel Csehországban a hivatalos jelentés szerint 298 fertőzést mutattak ki. Arcmaszk nélkül keddtől kezdve tilos lesz használni a tömegközlekedési eszközöket Prágában - döntött hétfőn a prágai önkormányzat. Csehországban jelenleg nagy hiány van az arcmaszkokból.

Egyre több nyugat-balkáni ország vezet be szigorú intézkedéseket az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében, a fertőzöttek száma azonban napról napra tovább nő. Bosznia-Hercegovina főként horvátok és bosnyákok lakta országrészében, a Bosznia-hercegovinai Föderációban katasztrófahelyzetet hirdettek hétfőn. Montenegróban ugyan még egy fertőzöttet sem regisztráltak, ám a podgoricai kormány elővigyázatosságból lezárta a határait a külföldi állampolgárok előtt. Koszovó felfüggesztette az összes induló repülőjáratot, nemzetközi busz- és vasúti járatot, valamint a településközi járatot is, az országba csak a koszovói állampolgárok léphetnek be, őket 14 napos házi karanténra kötelezik. Az észak-macedóniai politikusok a járványra való tekintettel az április 12-re tervezett előrehozott parlamenti választás elhalasztását kezdeményezték a köztársasági elnöknél.

Az Egyesült Államokban közben Donald Trump szigorúbb javaslatokat fogalmazott meg, és azt javasolja az amerikaiaknak, hogy kerüljék az olyan rendezvényeket, melyeken 10 embernél több van. (Guardian, MTI)