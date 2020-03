Közép- és Dél-Amerikába is határzárat és kiürült kávézókat hozott a koronavírus

Bár a koronavírus-járvány epicentruma Európában van, Közép- és Dél-Amerikában is jelen van a fertőzés, ezért az ottani országok is sorra hozzák a korlátozó intézkedéseket, írja a Reuters.

Panama a leginkább érintett ország: szombaton 43-ról 55-re nőtt a fertőzöttek száma, és néhány nappal korábban az első halálos áldozatot is jelentették. Hétfőn éjfétől csak a panamai állampolgárokat és a lakcímmel rendelkező külföldieket engedik be az országba, és döntöttek a szállodák, klubok, kocsmák, kaszinók közösségi részeinek lezárásáról is. Az élelmiszerboltokon és gyógyszertárakon kívül bezárták a boltok többségét. Elhalasztották a nem sürgős műtéteket és korlátozzák a kórházi látogatásokat is.

A panamai egészségügyi minisztérium munkatársa beszélget egy tanárral, aki abban az iskolában dolgozik, amelynek igazgatója koronavírus-fertőzésbe halt bele Fotó: -/AFP

Vasárnap este az argentin elnök is bejelentette, hogy 15 napra minden külföldi állampolgár előtt lezárják a határt, és március 31-ig felfüggesztették az oktatást is. Ideiglenesen nem adnak vízumot az Egyesült Államokból, Kínából, Dél-Koreából, Japánból, Iránból, Nagy-Britanniából és sok más európai országból érkező embereknek sem.

Peruban szintén a határ lezárása mellett döntöttek, és az elnök arra kérte az embereket, hogy 15 napra vonuljanak önkéntes karanténba.

Costa Ricán bezárnak minde kocsmát és klubot, mivel a fertőzések száma már 35-nél jár, jelentették be vasárnap.

Kiürült bolt Argentínában Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Hondurasban az egyhetes határzár mellett nem engedélyezik az 50 főnél nagyobb rendezvényeket sem, ami a tengerpartra, a boltokra és a kávézókra is vonatkozik. Bezárták az üzletek többségét is.

Vasárnap Guatemalában is bejelentették az első koronavírusos halálesetet: egy 85 éves emberről van szó, aki Madridban járt, és nem mutatta betegség tüneteit.