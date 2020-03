11 hét után térhettek haza, egyből karanténba zárták a vuhani focistákat

Leo Baptistao, a Vuhan Zall brazil légiósa 2019. október 26-án. Fotó: Liu Jialiang/Imaginechina

"Felejthetetlen és fáradságos utazás" után hétfőn ért haza a Vuhan Zall focicsapat, számolt be a klub vezetése a hírről. A vuhani focisták éppen Spanyolországban edzőtáboroztak, amikor otthonukat vesztegzár alá vették a járvány miatt, így végül 11 hétig voltak kénytelenek távol maradni otthonuktól.

Közben persze Spanyolországban is kitört a járvány, így már az is felmerült, hogy most ott rekedhetnek. Végül sikerült hazatérniük, de most ott kényszerülnek két hét karanténra, mert Kínában, ahol országon belül már sikerült megfékezni a járványt, most a külföldről érkezőkkel szemben vannak érvényben kényszerintézkedések.

Az AFP beszámolója szerint a focistáknak az is 12 órájukba tellett, amíg a szigorú ellenőrzéseken át a reptértől a szállodájukig jutottak. Most ott lesznek elkaranténozva két hétre, mert járvány sújtotta területről tértek haza.

Ráadásul egyelőre az se biztos, hogy a két hetes karantén után hazatérhetnek, mert ugyan Kínába már visszajöhettek, de Vuhan még mindig zár alatt van, és egyáltalán nem biztos, hogy ezt két héten belül feloldják. (Via Nemzeti Sport, The New York Times)