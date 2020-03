Éjjel átutazhatnak az országon az osztrák-magyar határon fennakadt románok és bolgárok

Több ezer, Nyugat-Európából haza igyekvő román és bolgár állampolgár torlódott fel keddre az osztrák-magyar határon csak Hegyeshalomnál, mert a kormány hétfői döntése után Magyarországra a koronavírus-járvány miatt már nem léphetnek be külföldiek.

Tiltakozó utasok zárják le az Ausztriából Magyarországra vezetõ kamionsávot a hegyeshalmi közúti határátkelőnél 2020. március 17-én. Délben csaknem húsz kilométeres torlódás alakult ki Hegyeshalomnál a közúti határátkelő osztrák oldalán. Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalán jelentette be: a bolgár és román külügyminiszterekkel, Ekaterina Zaharievával és Bogdan Arescuval egyeztetve a magyar kormány arra jutott:

„a mai éjszaka folyamán egyszeri átutazást teszünk lehetővé” ezeknek a román és bolgár állampolgároknak Magyarországon, egy kijelölt tranzitútvonalon.

A művelet részleteiről megállapodtak az érintett országok rendőrfőkapitányiaval is - írta Szijjártó, hozzátéve: azt várják, az érintett országok hatóságai értesítik a még külföldön tartózkodó román és bolgár állampolgárokat, hogy Magyarország megtiltotta a nem magyar állampolgárok belépését a területére.

Rendõrök a hegyeshalmi közúti határátkelőnél 2020. március 17-én. Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

„Az osztrák hatóságoktól pedig elvárjuk, hogy tartsák fent a rendet a határ osztrák oldalán és tegyék lehetővé a magyar állampolgárok és a teherforgalom számára a határátkelőhely használatát"

- tette hozzá a külügyminiszter.

Magyarország hétfőn éjféltől zárta le határait a külföldről érkező nem magyar állampolgárok előtt. Az erről szóló döntést Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtt jelentette be az Országgyűlésben. Most csak magyar állampolgárok léphetnek be az ország területére. A korlátozás csak a személyforgalomra vonatkozik. (MTI)