Románia humanitárius folyosó nyitását kérte Magyarországtól

Már több mint 3500 román állampolgár akadt fenn Hegyeshalomnál az osztrák-magyar határon, mert Magyarországra a kormány hétfői döntése alapján külföldiek már nem léphetnek be. A román külügyminiszter, Bogdan Aurescu ezért most kezdeményezte Szijjártó Péternél, hogy Magyarország nyisson humanitárius folyosót, amelyen át a külföldön rekedt román állampolgárok hazatérhetnek.

Aurescu szerint nem volt elegendő idő az intézkedés bejelentése és életbe léptetése között.

A román külügy tájékoztatása szerint Szijjártó ígéretet tett rá, hogy a magyar hatóságok kivételesen, egyszeri alkalommal a lehető legrövidebb időn belül lehetővé teszik a román állampolgárok hazautazását Magyarországon keresztül, miután ennek részleteiről megállapodnak egymással a két ország illetékes belügyi szervei.

Magyarország hétfőn éjféltől zárta le határait a külföldről érkező nem magyar állampolgárok előtt. Az erről szóló döntést Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtt jelentette be az Országgyűlésben. A jövőben csak magyar állampolgárok léphetnek be az ország területére. A korlátozás csak a személyforgalomra vonatkozik. (Via MTI)