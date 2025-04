Dnyipro városközpontját érte dróntámadás, hárman meghaltak, legalább harmincan megsérültek

Tömeges orosz dróntámadás érte a délkelet-ukrajnai Dnyipro városát, amely három ember, köztük egy gyermek halálát okozta, és sokakat megsebesített szerdán este.

Szerhij Liszak, a Dnyipropetrovszki terület kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta, hogy harmincan sérültek meg, köztük öt gyermek. Tizenhat embert kórházban ápolnak. Borisz Filatov polgármester közölte, hogy az egyik becsapódás kevesebb mint 100 méterre történt a városházától. Azt is elmondta, hogy legalább 15 lakóépület, egy diákszálló, egy oktatási intézmény és egy élelmiszer-feldolgozó üzem is megrongálódott.

photo_camera Tűz Dnyipró belvárosában. Fotó: ARSEN DZODZAIEV/Anadolu via AFP

A közösségi médiában közzétett képeken hatalmas tűz látható, tűzoltók dolgoztak a helyszínen még az éjszaka folyamán is. Kiégett járművek, betört ablakú és megrongálódott homlokzatú épületek is szerepelnek a felvételeken. Északkeleti irányban, a Harkivi területen Oleg Szinyehubov kormányzó arról számolt be, hogy egy orosz rakétatámadás két embert megsebesített Izjum városában. A települést az orosz erők elfoglalták az invázió 2022. februári kezdeti szakaszában, de az ukrán hadsereg még abban az évben visszafoglalta.

(Reuters)