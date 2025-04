Elon Musk 15 millió dollárt ajánlott a hallgatásért 13. gyermeke anyjának

Ashley St. Clair amerikai szélsőjobbos MAGA-influenszer februárban állt elő azzal az X-en, hogy öt hónappal korábban megszülte Elon Musk 13. gyerekét, Romulust. A világ leggazdagabb embere – egyben a platform tulajdonosa – sokáig nem reagált a posztra és a gyerek létezésére, majd miután a 26 éves nő bejelentette, eladja a Tesláját, mert Musk nem fizeti a gyerektartást, a közösségi médiában vitatkozni kezdtek a pénzről és arról, hogy ki is a gyerek apja.

photo_camera Ashley St. Clair beszédet mond az Identitás és Demokrácia (ID) európai parlamenti frakció vezetőinek kongresszusán, 2023. december 3-án Firenzében Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

A Wall Street Journal hosszú cikket írt az ügyről. A lap St. Clairrel is beszélt, aki azt mondta, tesztet szeretett volna végeztetni Elon Muskkal, hogy bebizonyítsa: ő az apa. A kérésével Musk régi bizalmasához, a Neuralink vezérigazgatójához, Jared Birchallhoz fordult. Birchall hosszú évek óta intézi Musk magánügyeit, beleértve a titoktartási megállapodásokat is. Nem csupán a családi irodát vezeti, kulcsszerepet játszik Musk politikai támogatásainak szervezésében is.

Egy decemberi, kétórás telefonbeszélgetés során St. Clair elmondta Birchallnak: nem akarja, hogy a fia titokban éljen. Birchall figyelmeztette a nőt: a jogi lépések gyakran visszafelé sülnek el, és bár Musk nagylelkű ember, ha valaki jogi útra tereli az ügyet, akkor rendszerint rosszabbul jár.

A lap szerint Musk esetében gyakori, hogy pénzzel vásárolja meg az anyák hallgatását. Birchall elmondta St. Clairnek, hogy Musk világában a diszkréció elengedhetetlen, csak azokat jutalmazzák, akik együttműködnek és „jó munkát végeznek”. Akik ellenszegülnek, azokat pénzügyi retorzióval fenyegetik.

photo_camera Elon Musk a Fehér Házban X Æ A-Xii nevű fiával Fotó: JIM WATSON/AFP

St. Clair és Musk 2023 tavaszán ismerkedtek meg az X-en keresztül, majd hamarosan személyesen is találkoztak és összejöttek. Állítólag egy szilveszteri út során fogant a gyermekük. St. Clair terhessége alatt Musk jelentős összegeket küldött neki – 2 millió dollárt –, amiből a nő biztonsági kiadásokat is fedezett.

Ekkor már Musk kérte, hogy a születési anyakönyvi kivonatban ne szerepeljen a neve. Emellett 15 millió dollárt és havi 100 ezer dollár támogatást ajánlott fel, ha titokban tartja, hogy közös gyermekük van.

St. Clair az első kérésnek eleget tett, de a titoktartási szerződést nem írta alá, nem akarta, hogy a gyermeke törvénytelennek érezze magát. Pedig Birchall szerint ez teljesen jó ajánlat volt, más anyákkal is hasonló megállapodásokat kötöttek.

A 26 éves nő pert is indított a gyermek kizárólagos felügyeleti jogáért, de a bírósági tárgyalások óta Musk először 100 ezer dollárról 40 ezerre, majd 20 ezer dollárra csökkentette a havi támogatást. A New York-i bíróság DNS-tesztet rendelt el, amit Musk végül elvégzett. Az eredmény: 99,9999 százalékos a valószínűsége annak, hogy ő az apa.

St. Clair attól is tartott, hogy ha hallgatna a nyilvánosság előtt, annak rossz hatása lenne a gyermekére, ezért az X-en is bejelentette, hogy Musk az apa. A poszt után a milliárdos visszavonta a 15 millió dolláros ajánlatot, és azóta a lap szerint még kevesebb támogatást küldött.

Musknak hivatalosan 14 gyereke van: az első feleségétől, Justine Wilsontól hat, volt barátnőjétől, az énekes Grimestól három: a rendszeresen kiegészítőként használt X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl és Techno Mechanicus, de született még négy a Neuralink vezetőjétől, Shivon Zilistől is, a legutóbbi február környékén. Birchall szavaiból az következik, hogy a milliárdosnak titokban ennél is több gyereke lehet.

photo_camera Elon Musk es Grimes 2018-ban Fotó: ROBYN BECK/AFP

Ahogy azt írtuk is: bár Musk olyan jól egyelőre nem halad, mint az a holland spermadonor, akinek több ezer utódja lehet – miután kontroll nélkül adományozta spermáját a világ minden országában –, de egy átlagos, elvileg konzervatív nézeteket valló családapához képest jól áll. (Úgy tudni, barátainak és ismerőseinek már felajánlotta a spermáját, például Nicole Shanahannek, aki a Google alapítójának volt felesége, és akivel állítólag mélyebb kapcsolata is volt Musknak.)

Donald Trump jobbkeze már többször is beszélt arról, hogy problémának látja a népességcsökkenést, pontosabban a születési arányszámok csökkenését, és hogy „erkölcsi kötelességként” tekint a gyerekvállalásra. Miközben elvileg azért alapította a SpaceX-et is, hogy kolonizálhassa a Marsot, miután a Föld lakhatatlanná válik.