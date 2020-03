Remek nap ez az otthonmaradásra!

Jó reggelt kívánok, meglepően hideg hajnalra ébredtünk, a Kunságban helyenként mínusz 5 fokot jelentettek, és van, ahol mínusz 7-et mértek. Közben a Bakonyban plusz 7, a Mecsekben plusz 8 fok van, vagyis jelenleg akár 15 fok különbség is lehet az ország egyes pontjai között.

A nap hátralevő részében jellemzően napos időnk lesz, így már délelőtt 8-11 fokig melegedhet, délutánra pedig akár 13-17 fok is lehet.

Ez a kellemes tavasz azonban ne késztesse most önöket túlzott szabadtéri zsizsgésre. Továbbra is érvényesek a járvány, illetve most már leginkább a nagytömegű, egyidejű lebetegedések megelőzésére vonatkozó szabályok. Tartsanak távolságot egymástól.

Nem azért, mert minden lámpaoszlop mögött koronavírus leselkedig, sem azért, hogy el tudjuk kerülni a járványt. Ennek nem ez a célja. Hanem az, hogy lassítani tudjuk a járvány terjedését. A Washington Post mindenféle izgő-mozgó ábrán mutatja be a folyamatot, de a lényeg, hogy ha igyekszünk minimalizálni találkozásainkat másokkal, akkor a járvány sokkal kisebb tempóban képes terjedni. Márpedig ez most kritikusan fontos:

az egészségügyi rendszert, legyen az amúgy bármennyire jó vagy rossz állapotban, nem arra tervezték, hogy hirtelen, nagy tömegben legyen képes ellátni kritikus állapotba került fertőzötteket.

Vagyis a járvány lassításával az egészségügyre nehezedő nyomást enyhíthetjük. Nem azért kell most otthon maradni, mert baj van, hanem hogy elkerüljük a nagyobb bajt. Tegyenek így, ha tehetik.