A szakszervezetek intézkedési csomagot dolgoztak ki a munkavállalók támogatására

A veszélyhelyzet megszűnéséig tartó, átmeneti intézkedési csomagot dolgoztak ki a szakszervezetek a munkavállalók támogatására, illetve a tömeges munkanélkülivé válás megelőzésére, valamint a gazdasági problémák mérséklése érdekében.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) azt kérte a kormánytól, tegye lehetővé, hogy a kiskorú gyerekek szülei közül legalább az egyik vagy a gyerekét egyedül nevelő szülő a jövedelme megtartása mellett maradhasson otthon, ha nem tudja másként megoldani a felügyeletet.

A munkavállalóknak a szakszervezet azonnali segítséget vár a kormánytól rendkívüli támogatások, segélyek, banki tartozások átütemezése vagy kedvezményes banki hitelek formájában. Kezdeményezték a munkavállalók meglévő hiteleinek, tartozásainak, törlesztőrészleteinek átütemezését, illetve az álláskeresési támogatás felülvizsgálatát, meghosszabbítását és a támogatási összeg emelését.

A MASZSZ ezen felül arra is javaslatot tett, hogy az elbocsátott dolgozók a háztartásuk ellátására kamatmentes, több éves lejáratú, a bankok által nyújtott hitelt igényelhessenek. A kamatmentes 5 éves lejáratú hitel igénylésének a lehetőségét a szakszervezet szerint a gyerekes családoknak is meg kell teremteni. A külföldről hazatértekre is felhívták a figyelmet, és azt kérték, hogy az érintettek megélhetési költségeik összegéig a központi költségvetésben elkülönített tartalékból származó, kamatozó hitelt igényelhessenek. A veszélyhelyzet megszűnéséig, feltehetően 3-6 hónapig tartó időszakra adó- és járulékkedvezmény bevezetésével kellene segíteni azokat a szervezeteket, amik vállalják a munkahelyek változatlan fenntartását – közölték. A szakszervezet a teljes vállalati szektorban jelentős járulékcsökkentést is szükségesnek tart.

A MASZSZ tisztában van azzal, hogy az intézkedések rövid távon a költségvetésnek komoly terhet jelentenek, de ezek a társadalmi nyugalom, a munkavállalók és családjaik anyagi biztonságának megőrzése érdekében elkerülhetetlenek – áll a közleményben.

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetség (VDSZ) javaslatival a kényszerűségből otthon maradó dolgozók, így az iskolabezárások miatt a gyermekkel otthon maradó szülők és a 60 év feletti termeléskiesés miatt munkával nem rendelkező dolgozók támogatására koncentrált – áll a szövetség közleményében.

Felvetették az érintett csoportok számára a fizetett szabadnap bevezetését és az állásidő átalakítását. A fizetett szabadnapok alatt a munkavállaló a fizetésének 75 százalékét kapná meg úgy, hogy az összeg nem haladhatja meg a bruttó átlagbér 75 százalékát. Az állásidő átalakításával pedig a munkavállalók jogosultak lennének a számított távolléti díjuk 90 százalékára.

A szakszervezet a munkavállalók mellett a munkaadókra is gondolt, azt javasolta a kormánynak, hogy azok a munkáltatók, amik élnének a kettő közül valamelyik lehetőséggel, mentesüljenek a szociális hozzájárulási adó alól.

A szakszervezetek javaslataikat elküldték a kormányzatnak, a Pénzügyminisztériumnak is. (MTI)