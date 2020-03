Financial Times: Akár már pénteken lezárhatják Londont

Boris Johnson brit miniszterelnök és kormánya rövidesen újabb járványügyi lépéseket vezethet be, köztük London lezárását - írja a Financial Times. A lapnak nyilatkozó kormányzati források is megerősítették, hogy a kormány akár már pénteken lezárhatja a fővárost.

Szerdán, ahogyan a vírus brit halálos áldozatainak száma 33-ról 104-re ugrott, Boris Johnson bejelentette, hogy bezárják az iskolákat, és hozzátette, nem félnek ennél drasztikusabb lépések meghozatalától sem.

Tény, hogy jelenleg Londont érinti a legsúlyosabban a járvány az egész országban, az itteni adatokhoz képest a vidéki fertőzések száma elenyésző.

A Financial Times forrásai szerint London lezárásához már készültségbe helyezték a rendőrséget is. A lezárt városban egyszerre csak egy ember hagyhatná el azokat az otthonokat, ahol többen élnek, a szupermarketek biztonságára pedig rendőrök vigyáznának. A legtöbb bolt bezárna, az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak persze nem. A tervek szerint a lezárás bejelentése után 12 órát adnának London lakosságának a felkészülésre, utána életbe léphet az intézkedés. (Financial Times)