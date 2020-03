A koronavírus nem veszélyezteti jobban a terhes nőket, mint másokat, de fő az elővigyázatosság

A meglévő adatok szerint úgy tűnik, hogy a terhes nőknek és a frissen szült anyáknak nem kell aggódniuk amiatt, hogy megfertőzik a babát a koronavírussal, de a szakértők szerint fő az elővigyázatosság.

Az Egyesült Királyság főorvosa, Chris Whitty a március 16-i sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a terhes nők is veszélyeztetettek csoportjába tartoznak, akárcsak az idősek és a krónikus betegségtől szenvedők, írja a Cosmopolitan. Az angol kormány ezért a terhes nőket is szigorú social distance-re, otthonmaradásra és gyakori kézmosásra szólította fel. Azonban aggodalomra semmi ok, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy náluk lennének a legsúlyosabb tünetek vagy nagyobb lenne a kockázat arra, hogy belehaljanak a betegségbe.

A New York Times cikke szerint a meglévő adatok alapján az látszik, hogy a koronavírus nem hat másképp a terhes nőkre, mint az emberek többségére és a magzatot sem veszélyezteti. A WHO készített egy riportot, amiben 147 fertőzött terhes nőtt vizsgáltak Kínában. Az alanyok mindössze nyolc százalékánál tapasztaltak erős tüneteket, és csak egy százalékuknak volt kritikus az állapota. A nők többségénél enyhe vagy közepes tünetek jelentkeztek. Lélegeztető gépre is csak egy esetben volt szükség, akkor császármetszést is végeztek a nőn, a babának nem lett semmi baja és később az anya is felépült.

Jelenleg arról nincs jelentés, hogy bárhol a világon belehalt volna terhes nő vagy a babája a koronavírusba. A Harvard Health Publishing is említ egy tanulmányt, amiben kilenc fertőzött terhes nőt vizsgáltak, akik később életet is adtak a gyereküknek. Megvizsgálták a babákat is de se az ő szervezetükben, de még az anyatejben sem találtak kórokozókat.

Tehát egyelőre nincs arra bizonyíték, hogy a magzat elkaphatja az anyától a koronavírust, ahogy arra sincs, hogy anyatejjel át lehetne adni a betegséget, mivel a vírus cseppfertőzés útján terjed. Az amerikai Betegségkezelő és Megelőző Központok (Centers for Disease Control and Prevention) azt is kimondta, hogy a megfertőzött kismamáknak attól sem kell tartaniuk, hogy a vírus miatt elvetélnek vagy más komplikációk lépnek fel.

Ugyanakkor nem véletlen az angliai kormány és főorvos figyelmeztetése, a fertőzések és a terhesség általánosságban nem túl jó kombináció. A kutatók még nagyon keveset tudnak a vírusról, és a meglévő tapasztalatok is kevesek ahhoz, hogy biztosan kijelenthessük, hogy a koronavírus egyáltalán nem veszélyesebb a terhes nőkre.

A terhes nőknek megváltozik az immunrendszerük, ezért náluk magasabb lehet a kockázat a vírusokkal járó szövődményekre egy sima egyszerű influenzánál is. Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a koronavírusok fajtái veszélyesebbek lennének a terhes nőkre, míg például a Zika vírusról kifejezetten lehetett tudni, hogy komoly bajokat okozhat várandós nőknél.

„Még nagyon nagyon az elején vagyunk a vírus megismerésének. Azonban mint sok fertőző betegségnél, ennél is van egy kicsi, de azért észlelhető kockázat a terhes nőkre nézve. Ezt viszont addig nem fogjuk tudni pontosan, amíg nem születik sok gyerek ez az időszak alatt” – magyarázza az angliai főorvos.