Csak mert az idősebb korosztályra veszélyesebb a vírus, még nem jelenti, hogy a fiatalabbak nem lesznek nagyon betegek

A koronavírusjárvány eddigi statisztikái alapján a 65 éven felüliek körében a legpusztítóbb a vírus. Népességarányosan a 65 éven felüliek közül kerülnek a legtöbben kórházba, betegednek meg a legsúlyosabban, és az ő körükben kiemelkedően magas a halálozási ráta is.

Abszolút számokat nézve azonban - már csupán azért is, mert a populáció nagyobb része 65 éven aluli - a kórházi kezelésre, intenzív ápolásra szorulók között darabra igenis sok, mondjuk így "fiatal", vagyis 65 éven aluli van.

Az USA-ban a járványügyi központ az első 2449 regisztrált fertőzött adatait összesítve jutott arra, hogy a közülük kórházi ápolásra szoruló 508 páciens 38 százaléka volt 20-54 éves, a 121 intenzív kezelésre szoruló betegnek meg csaknem a fele 65 éven aluli. Ezekből az adatokból is látszik, hogy a járvány valóban jobban veszélyezteti az idősebb korcsoportot. Adataik szerint a 2449 regisztrált fertőzött hat százaléka volt 85 évnél idősebb, 25 százalékuk pedig 65-84 éves. De az is látható, hogy pusztán nagyobb létszáma miatt a 65 éven aluli korcsoport se ringathatja magát abba a hamis biztonságtudatba, hogy őket nem is fenyegeti a járvány. A 45-54 és az 55-64 éves korcsoport is 18-18 százalékban van a fertőzöttek között, és csupán az öt százalékuk fiatalabb 20 évesnél. Vagyis a fertőzöttek 28 százaléka 20-44 éves.

A CDC jelentése arra nem tért ki, hogy a fertőzöttek közül bármely korcsoportban mekkora volt azoknak az aránya, akik más betegségekben is szenvedtek. Így azt se tudni, hogy a 65 éven aluli fertőzöttek körében mekkora azoknak az aránya, akik más betegségekben is szenvednek. A szakértők szerint ettől függetlenül is számottevő tény, hogy az elvben kevésbé veszélyeztetett korcsoport tagjai milyen nagy számban kötnek le kórházi erőforrásokat.

Az amerikai adatok alapján a 20 éven aluli korcsoportból ott még senki se szorult intenzív kezelésre, és halálos áldozata sincs a körükben a járványnak. De ez se jelenti azt, hogy a 20 éven aluliak ne lennének veszélyben. Kínában, ahol minden más országnál nagyobb minta alapján lehet már következtetéseket levonni, az eddigi legátfogóbb kutatás szerint ugyan nagyon kis arányban, de még a legfiatalabbak körében is fordultak elő nagyon súlyos esetek, a legfiatalabb azonosított halálos áldozat pedig mindössze 14 éves volt.

Hasonló adatok érkeztek Franciaországból is, ahol január óta összesen 9134 fertőzöttet regisztráltak, akik közül 3626-an vannak kórházban, 931-en intenzív osztályon. A francia adatok szerint a súlyos betegek fele 60 évesnél fiatalabb, a 264 halálos áldozat 93 százaléka viszont 65 évesnél idősebb.

Végül jegyezzük meg, hogy a súlyos betegség az eddigi tapasztalatok alapján tartós egészségkárosodással járhat. Ahogy egy orvos forrásom fogalmazott: "a súlyos kétoldalú tüdőgyulladás olyan visszafordíthatatlan károsodással is járhat, hogy ha túlélik, életük végéig oxigénre szorulnak, vagy soha többet nem tudnak már futni a busz után. Megterhelődik a szívük, lecsökken a várható életévek száma. Lehet, hogy fél évet fognak azon dolgozni a rehabon, hogy a vécéig el tudjon menni". (Via The New York Times, MTI)