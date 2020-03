Az amerikai hatóságok 2019-ben pontosan lemodellezték a világjárványt

"Senki sem sejtette, hogy valaha ilyen léptékű pandémia vagy járvány lesz. Soha senki se látott még ilyet korábban" - jelentette ki Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján, megismételve azt, amit egy nappal korábban is állított, hogy "soha senki nem gondolta, hogy ilyen számok lesznek". Mondandója sok részletébe bele lehetne kötni, bár az tény, hogy ő maga még februárban is, amikor Kínában már százával hullottak az emberek, politikai ellenfelei hoaxának minősítette a járványt, és alighanem az is igaz, hogy ő maga sosem hallott még korábban a spanyolnátháról.

De például a New York Times szerint azt, hogy milyen hatása lehet egy Kínából induló, légúti fertőzéssel terjedő, korábban ismeretlen vírusnak, amire nincs ellenszer, azt konkrétan tavaly január-augusztus között a Bíbor Ragály gyakorlat részeként széles körben modellezték. A gyakorlatról szóló, nem nyilvános jelzésű beszámoló 2019 októberére készült el, vagyis még azelőtt, hogy az első ember megfertőződött volna az új típusú koronavírussal Kínában.

A Times szerint a jelentésben gyakran ismétlődik a "zavar" kifejezés annak leírására, hogy hogyan reagáltak a gyakorlaton vázolt forgatókönyvre - egy Kínából induló légúti fertőzést okozó vírus a légi utasok révén gyors terjedésbe kezd, majd 47 nappal azután, hogy az Egyesült Államokban is felbukkan, világjárvánnyá minősíti a WHO, de már hiába, a végén 110 millió amerikai fertőződik meg, 7,7 millió szorul kórházi ellátásra és 586 ezer bele is hal. A gyakorlat során kiderült, hogy

nem tisztázottak a feladatkörök, szövetségi ügynökségek harcoltak egymással azon, hogy kié is az irányítás;

a tagállami tisztviselőknek és a kórházaknak fogalmuk se volt róla, hogy miből milyen készletek és hol állnak rendelkezésre;

teljes volt a káosz abban, ahogy az államok és városok összevissza lezárták vagy nyitva hagyták az iskolákat.

A Times riportja szerint a Bíbor Ragály ráadásul csupán az utolsó volt azon gyakorlatok sorában, amelyek pont egy ilyen világjárványt, illetve az arra adandó válaszokat modellezték. 2017 januárjában Obama elnök távozó kormánya szintén gyakorlat keretében igyekezet felkészíteni Trump leendő kormányát egy hasonló vészhelyzetre. A gyakorlatot Lisa Monaco, Obama távozó nemzetbiztonsági tanácsadója vezette, Trump leendő kormányát többek közt Rex Tillerson leendő külügyminiszter, John Kelly leendő nemzetbiztonsági miniszter, Trump majdani kabinetfőnöke, illetve Rick Perry energetikai miniszter képviselte. Monaco szerint ők mind nagyon aktívan és figyelmesen vettek részt a gyakorlaton - csakhogy mára már egyikük se tagja Trump kormányának.

A Times szerint a gyakorlatok során felhalmozott tudás, illetve a feltárt hiányosságok miatti sürgető cselekvés igénye végül nem kapott elég figyelmet a végrehajtó hatalom legfelsőbb szintéj, sem a törvényhozásban. Így aztán pár hónapra rá már a gyakorlatban szembesülhettek az elégtelen anyagi forrásokkal, az eszközhiánnyal és a bürokrácia nagyfokú szervezetlenségével, és azzal, hogy

bár Trump a héten már úgy állította be a dolgot, mintha ő a kezdetektől tudta volna, hogy világjárvány lesz, pár hete még azzal intézte el az egészet, hogy csak pár fertőzött van, és hamarosan vége is lesz a járványnak.