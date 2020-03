Bergamo polgármestere inkább kimentette lányait Angliából, amikor látta, hogyan reagál a brit kormány a járványra

A koronavírus-járványtól leginkább sújtott olasz település, Bergamo polgármestere, Giorgio Gori hazareptette Nagy-Britanniából a lányait, mert úgy érezte, hogy a brit kormány reakciója annyira lassú volt a vírus elleni védekezésben, hogy otthon nagyobb biztonságban lesznek, írja a Guardian.

A várost 2014 óta vezető politikus elmondta, hogy annyira nem megfelelőnek találta a britek reagálását, hogy szerinte még akkor is jobb helyen lesznek a gyerekei Bergamóban, hogy jelenleg épp a régióban van a járvány epicentruma. Hétfő este Bergamo tartományban 6471 fertőzöttet tartottak nyilván.

Gori a Sky News-nak beszélt arról, hogy két lánya is Angliában tanul, és amikor látta, hogy az angol kormány hogyan áll össze ehhez a problémához, úgy döntött, hogy hazahozatja őket. Mint fogalmazott, egyszerűen nem érti, hogy a brit kormány miért nem döntött előbb úgy, hogy megvédik az állampolgáraikat.

A brit kormány reakcióját sok kritika érte máshonnan is, mivel sokáig nem tettek érdemi lépéseket a vírus megfékezéséért, és felmerült, hogy eleinte inkább hagyják elszabadulni a vírust, hogy hamar sokan immunisak legyenek vele szemben. Végül többek között egy jelentés hívta fel a figyelmüket arra, hogy ez miért veszélyes terv. Erről mi is részletesen írtunk. Azóta viszont Boris Johnson kormánya is elkezdett komolyabb lépéseket is bevezetni, hétfőn pedig bevezették a kijárási tilalmat is.