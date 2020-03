Müller Cecília: a 9. halálos áldozat fiatal volt, de voltak alapbetegségei, amik a magasabb kockázatúak közé sorolták

Ma reggelt leszállt a gép, ami orvosi eszközöket hozott Kínából - egyebek mellett erről is beszélt Lakatos Tibor ezredes az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján, ahová a 444 ezeket a kérdéseket küldte el. Lakatos szerint ez is bizonyítja, hogy a felszerelések, védőeszközök rendelkezésre állnak, ezeket el is juttatták már a kórházakba.

Elmondta azt is, hogy a kormány 5 ezerről 15 ezer forintra emeli az érintéses, PIN-kód megadását nem igénylő bankkártyás fizetések összeghatárát, ezzel is csökkentve a fizikai kontaktust, remélve, hogy a fizetőterminálon számlapjáról ezzel is kevesebben kaphatják el a vírust.

4207 ember van már hatósági házikaranténban, ezeket folyamatosan ellenőrzi is a rendőrség. A tapasztalataik szerint egyre többen szegik meg ezeket a karanténelőírásokat, száznál is több esetben szegték meg ezeket az elmúlt időszakban. Lakatos kéri a karanténba utalt embereket, hogy vegyék komolyan az előírásokat, hiszen ha ő tünetmentes is, másokat megfertőzhet.

Lakatos szerint a határainkon is gördülékeny az átengedés, csak magyar-horvát viszonylatban kell többen várakozni a kamionosoknak.

Müller Cecília országos tisztifőorvos személyesen is bejelentette, hogy az elmúlt 14 órában 187-re emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, és 9-re a halottaké. A 9. halott egy fiatalabb nő volt, aki viszont több olyan betegségben is szenvedett, amik a magasabb kockázatúak közé sorolták. Müller szerint ez is felhívja a figyelmet, hogy bárki megfertőződhet, és bárki bárkit meg is fertőzhet.

„A vírus bárhol jelen lehet” - mondta, hozzátéve, hogy nyilvánvalóan nagyobb a fertőzöttek száma, mint a tünetet mutatóké és a pozitívan tesztelteké.

A beküldött kérdésekre válaszolva Müller elmondta, a várandósság az eddigi információink alapján nem jelent magasabb kockázati besorolást, de fontos megjegyezni, hogy a várandósok fogékonyabbak lehetnek a vírusfertőzésekkel szemben, muszáj védeni őket, lehetőleg ne menjenek társaságba, különösen fontos, hogy gyakran is alaposan mossanak kezet, szellőztessenek a lakásban. A gyerekek játékait is gyakran mossák el, a vírus ugyanis nagyon érzékeny a klórtartalmú tisztítószerekre.

A tisztifőorvos beszélt a háziorvosi ellátás átalakításáról is, azt mondta, ennek az a lényege, hogy a betegek minél kevesebbet találkozzanak egymással és az orvossal. Emiatt járásonként átalakul az ellátás, külön ellátóegységeket alakítanak ki az akut légúti megbetegedésekben szenvedőknek.

Müller szerint a vírus terjedése szempontjából Magyarország előnyös helyzetben van, mert a vírus később jelentkezett itthon, fel tudtunk készülni rá.

A tesztelésről a 444 kérdésére Müller azt mondta, a kezelőorvosok és a járványügy dönti el, kit tesztelnek és kit nem. A fertőzöttek pozitív tesztje után felkutatják az adott személyek közeli kapcsolatait is, és a legtöbb esetben őket is tesztelik. Ezért mondhatta Orbán Viktor hétfőn, hogy van 108 tünetmentes fertőzött.

Az ATV kérdésére Lakatos hozzátette, hogy a kedd reggel Kínából érkezett maszkokat elsősorban az egészségügyi dolgozók és a hatóságok állománya között osztják szét.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy a járvány időtartamáról nem kíván találgatásokba bocsátkozni az operatív törzs, ők azon dolgoznak, hogy a megbetegedések számát csökkentsék. Lakatos szerint jelenleg elegendőek a kórházi kapacitások a betegek ellátására, ha nem ez lesz a helyzet, majd esetleg felmerülhet, hogy más ingatlanokat is bevonjanak az ellátásba, de jelenleg még nem tartunk itt.