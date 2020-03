A vitaminok hatástalanok a koronavírussal szemben

Sokan tömik magukba a vitaminokat, hogy megerősítsék az immunrendszerüket és ezzel nagyobb eséllyel birkózzon meg testük a koronavírussal. A szakértő szerint azonban a vitaminoktól se a betegség megelőzését, se hamarabbi gyógyulást nem érdemes várni.

Duda Ernő, a Szegedi Tudományegyetem professzora szerint hatalmas tévhitek élnek a magyar lakosság fejében a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban. Az egyik legnagyobb probléma, hogy azt gondoljuk, hogy ha „erős” az immunrendszerünk, akkor a szervezetünk jobban tud védekezni a kórokozók ellen. Duda Ernő immunológusként nagyon helytelennek tartja az „erős immunrendszer” kifejezést, a koronavírus szempontjából pedig kifejezetten rossz, ha "erős az immunrendszerünk".

Erős immunrendszer=nagyobb védelem?

Nem erős, hanem jól működő vagy rosszul működő immunrendszerről beszélhetünk. Nem erősnek kell lennie, hanem szelektívnek, ha pedig jól szelektál, akkor jól működik, ha rosszul, akkor rosszul működik.

„Az immunrendszer idegengyűlölő, aki nem mi vagyunk, az idegen. Csak szerencsére egy jól működő immunrendszer meg tudja különböztetni, hogy mi a veszélyes idegen és mi az, ami nem veszélyes. Nem veszélyes idegen például az étellel bevitt antigén, a velünk élő hasznos baktérium, veszélyes pedig egy kórokozó. Ugyanígy a belső sejtek is lehetnek veszélyesek, például egy tumor, vagy egy vírussal fertőzött sejt. Egy jól működő immunrendszer ezeket fel tudja ismerni és megfelelően fellépni ellenük” - magyarázza a virológus.

Az erős immunrendszer kifejezés azt jelenti, hogy annyira pusztító is lehet, hogy a saját sejtjeit is képes elpusztítatni. Éppen ez történik a koronavírusos betegek egy részének szervezetében is, de ez az immunrendszer hibás válasza.

A vírus hatására egyes betegeknél különösen erős gyulladás jelenik meg a tüdőben, ami a tüdő saját sejtjeit kezdi el pusztítani. Tehát a betegek, akik belehalnak a koronavírusba, valójában nem azért halnak meg, mert a kórokozók felemésztik a tüdőt, hanem mert a saját immunrendszerük inadekvát, nem helyes választ ad és ezzel elpusztítja a saját tüdősejtjeit.

Kínában például eredményesen kísérleteztek azzal, hogy a már nagyon beteg pácienseknél gyógyszerekkel „legyengítették az immunrendszert”, visszafogták a gyulladásos reakciót, hogy ne pusztítsa tovább a tüdő sejtjeit. Ezzel akár vissza is lehet hozni betegeket a halál széléről.

„Azok, akik úgy árulják a C-vitamint meg a Béres cseppet, tőzegáfonyát, hogy ezek immunerősítő szerek, amik védenek a vírussal szemben, azok hazudnak. Ezek nemzeti hülyeségek, Indiában a tehénhúgyról gondolják azt az emberek, hogy használ a koronavírus ellen, ez az indiai hülyeség. A magyar hülyeség meg a C-vitamin, mert azt Szentgyörgyi Albert találta fel” - mondja Duda.

Minden vitamin teljesen hatástalan a koronavírussal szemben. A virológus egyedül a D3-vitamin szedését javasolja, mert a magyar lakosság a tél végére általánosan D-vitamin hiánnyal küzd.

Az influenza meg a koronavírus nem jó párosítás

Az, hogy kinek szelektál jól az immunrendszere és kinek nem, alapvetően környezet által befolyásolt genetikai kérdés.

„Minél idősebb valaki, annál több fertőzésen ment át, ezek pedig nyomot hagynak a szervezetben. A sok korokozó manipulálja az immunrendszert, például egy kanyaró után is hosszú ideig a páciens könnyebben kap el betegségeket” - magyarázza Duda.

Például a herpeszvírus is ilyen, amitől a szervezet többé nem tud megszabadulni, ha egyszer elkapja. Az idősek tehát azért is különösen veszélyeztetettek a koronavírus tekintetében, mert már több betegséggel megküzdöttek, mint a fiatalok, ez pedig hibás válaszadásra késztetheti az immunrendszert.

A krónikus betegekre, például a szívbetegekre azért veszélyes a koronavírus, mert magas lázzal jár, az pedig túlzottan igénybe veszi a szívet, amivel egy szívbeteg nehezebben birkózik meg. Azok, akiknek bármi gond van a tüdejével vagy nagy dohányosok, azért vannak jobban kitéve, mert egy eleve rossz tüdővel nehezebb küzdeni. Ebből kifolyólag a TBC-sekre is nagyobb veszélyt jelent, de a krónikus vesebetegek sincsenek biztonságban.

Azonban sajnos nem kell ahhoz se öregnek, se krónikus betegnek lenni, hogy komolyabb tüneteket produkáljunk, elég ha nagyon szerencsétlenek vagyunk és épp influenzásak vagyunk, amikor elkapjuk a vírust.

„Kétfajta kórokozó jelenléte egyszerre a szervezetben jobban manipulálja az immunrendszert. Sokkal nehezebben is birkózik meg velük a szervezet" - mondja Duda.

Hogyan óvjuk meg magunkat?

Jó, de akkor mit tehetünk?

Maradjunk otthon. Mivel a vírus cseppfertőzéssel terjed, ezért senkihez ne menjünk közel, de az arcunk elfedése is fontos lehet, hogy a kezünkkel ne jutassuk a száj- orr, szem nyálkahártyánkra a kórokozót. Azonban Duda szerint ebből nem kell pánikot csinálni.

„Ha egy koronavírusos beteg megfogja úgy előttünk a kilincset, hogy nem köhögött bele a kezébe, akkor az a kilincs nem „mérgező”. Egy beteg torkában több 100 millió vírusrészecske van, egy köhögésben ennek csak töredéke, a kilincsen még sokkal kevesebb, ha pedig megfogjuk a kilincset, akkor a mi kezünkön még kevesebb. Persze ettől a kevéstől is meg lehet fertőződni, de kézmosással remekül megelőzhető a baj” - magyarázza.

Duda szerint a lakosság védekezése mellett az is nagyon fontos lenne, hogy az állam megfelelő védőfelszerelést biztosítson a frontvonalon dolgozóknak és megállás nélkül tesztelni kellene a lakosságot is. Ugyanis a vírus az első két-három napban még nem fertőz, utána viszont exponenciálisan szaporodik. Tehát ha még a fertőzés elején felfedeznénk teszteléssel a tünetmentes megbetegedetteket, akkor a karantén elrendelése után már senki nem fertőződhetne meg. Dél-Korea is ennek köszönheti, hogy vissza tudták szorítani a járványt.