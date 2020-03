48 órán belül megtelhetnek a párizsi kórházak

Akár 48 órán belül is megtelhetnek a párizsi kórházak, közölte a francia kórházszövetség elnöke, Frederic Valletoux a BFM TV-nek adott interjújában. "Nyilvánvalóan segítségre lesz szükségünk Ile-de France-ban (a Párizst is magában foglaló megyében), mert ami keleten történt, az most ide tart" - mondta, Grand Est megyére, az első nagyobb franciaországi járványgócra utalva, ahol a kórházak már nem képesek fogadni a betegeket, akiket így a hadsereg segítségével szállítják az ország más részeibe.

Franciaországban a hivatalos adatok szerint már 28 ezernél is több fertőzött van, több mint negyedük Párizs és elővárosai kórházaiban. Közülük 1300-an szorulnak intenzív ellátásra.

Valletoux szerint a legrosszabb esetben akár már egy napon belül is megtelhetnek a párizsi kórházak, ezért szerinte most "szolidaritást kell mutatniuk a megyéknek, kórházaknak", és növelni kell az átutalt betegek számát. (Via The Guardian)