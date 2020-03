Hilda Churchill túlélte a spanyolnáthát is, 108 évesen a koronavírus vitte el

A koronavírus-járvány legidősebb nagy-britanniai áldozata lehet az a 108 éves asszony, aki túlélte az 1918-as spanyolnáthát is.

Hilda Churchill szombaton, egy salfordi idősotthonban halt meg, órákkal azután, hogy pozitív lett a Covid-19-tesztje, és csak 8 nappal a 109. születésnapja előtt.

Hilda Churchill 1911-ben született, egy évvel a Titanic katasztrófája előtt és hárommal az első világháború kitörése előtt. Hét éves volt, amikor kitört a spanyolnátha-világjárvány, ami kb. 500 millió embert fertőzött meg, és több 10 milliót meg is ölt, köztük Hilda Churhcill 12 hónapos húgát is.

A fia szerint az idős asszonnyal legutolsó találkozásukkor a koronavírusról is beszélgettek, és Hilda Churchill azt mondta, hasonlít ez a spanyolnáthához, de akkoriban nem voltak repülők, mégis szétterjedt az is az egész világon. Annak idején ő is elkapta a vírust, és az apja is, aki az utcán esett össze.

Hilda Churchillnek négy gyereke, 11 unokája, 12 dédunokája és három ükunokája volt. (Guardian)