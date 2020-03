Iránban a Forradalmi Gárda kedvelt magánlégitársasága is nagyban hozzájárulhatott a vírus terjesztéséhez

Számos oka lehet annak, hogy Irán válhatott a koronavírusjárvány közel-keleti gócpontjává: a rezsim hetekig titkolta az első fertőzéseket, aztán az első halálesetek után sem voltak hajlandók lezárni a síita szentélyeket, ahol tömegek fordulnak meg, végül erélytelen járványügyi intézkedésekkel próbálkoztak, igen kis hatékonysággal. A Foreign Policy szerint azonban egy speciális szereplő is nagyban hozzájárult a betegség gyors terjedéséhez: a Mahan Air nevű, papíron magántulajdonú, a gyakorlatban az iráni Forradalmi Gárda különleges alakulatával, a Kudsszal különlegesen szoros kapcsolatot ápoló légitársaság is. A Mahan Air ellen az amerikaiak már egy ideje szankciókat léptettek életbe, mert ez a légitársaság szállított fegyvert és harcosokat Szíriába Basár el-Aszad kormányának támogatására. Ennek a légitársaságnak a gépei a nyilvánosan hozzáférhető repülési adatbázisok szerint március 4-ig még rendszeresen repültek Irán és Kína között - bár a teheráni kormány hivatalosan már január 31-én felfüggesztette a két ország közti légi forgalmat.

Hogy miért? Arra a hatóságok egészen változatos magyarázatokat adtak. Eleinte azt állították, hogy a gépekkel csak Kínában rekedt irániakat menekítettek haza. De maga a légitársaság is azt állította, hogy az utolsó ilyen gépük február 5-én repült haza Vuhanból. Csakhogy ezután február 23-ig még legalább 55-ször repültek a gépeik Pekingbe, Sanghajba, Kantonba és Sencsenbe, az amerikaiak szponzorálta iráni ellenzéki Radio Farda nyomozása szerint a FlightRadar24 adatai alapján még március 4-én, két héttel az első iráni haláleset után is jártak a gépeik Pekingbe és Sanghajba.