Két hétig nem jöhetnek ki zárkájukból az amerikai rabok

A koronavírusjárvány különösen veszélyes helyzetet teremtett a börtönökben, ahol jól belátható okokból nehéz megvalósítani a közösségi távolságtartást. Különösen éles a helyzet az Egyesült Államokban, ahol több évtized elhibázott büntetőpolitikája miatt tízezrével töltik hosszú börtönbüntetésüket nem erőszakos bűnelkövetők is, és ahol a világon a legnagyobb a börtönnépesség.

Mégis, miközben még olyan diktatúrákban, mint Irán is szabadon engedik még a politikai foglyokat is, hogy enyhítsenek a helyzeten, az USA-ban egyelőre csak annyit rendeltek el, hogy a következő két hétben a szövetségi fegyintézetekben fogva tartott 1460 ezer rab nem hagyhatja el celláját. Ezt is csak azután rendelték el, hogy egy lousisianai szövetségi börtönben két elítélt is elhunyt covid-19 betegségben, és másik húsz is kórházba került. A helyzet annyira súlyos, hogy a helyi egészségügyi hatóságok fölöslegesnek ítélték rabtársaik tesztelését, feltételezve, hogy úgyis mind megfertőződtek. (Via MTI)