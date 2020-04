Katonai vezénylési akcióterv készül a tömeges járvány időszakára

Katonai vezénylési akciótervvel készül a tömeges járány időszakára a magyar kormány, jelentette be péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök. A gyakorlatban ez az Orbán által elmondottak alapján nem katonák, hanem orvosok átvezényléséről szól: mint Orbán kifejtette, egészségügyi vészhelyzetben a törvények minden egészségügyi dolgozónak kötelezővé teszik a vezényelhetőséget, a miniszterelnök kicsit dehumanizáló megfogalmazásában "központilag lehet gazdálkodni" az egészségügyben dolgozókkal.

Vagyis a vezénylési akciótervben azt vázolhatják fel, hogy szükség esetén mikor és hogyan lehet mozgatni országon belül az egészségügyi dolgozókat oda, ahol a leginkább szükség van rájuk.

Orbán emellett bejelentette, hogy 110 kollégiumot és 58 hotelt foglaltak le, ezekben összesen több mint huszonötezer embert tudnak majd elhelyezni. Azt is állította, hogy 203770 ember étkeztetésére vannak felkészülve.

Orbán közölte azt is, hogy kedden mutathatják be "a magyar gazdaságtörténet legnagyobb gazdaságélénkítési tervét". Erről bővebben csak annyit mondott, hogy a céljuk az, hogy "úgy küzdjünk meg ezzel a válsággal, hogy ne adjuk fel a céljainkat, ne adjuk fel azt, amit elértünk, ne adjuk fel Magyarország függetlenségét [...] a munkaalapú gazdaságot és a büszke élet lehetőségét". Vagyis konkrétumot nem árult el arról, hogy hogyan enyhítenék azoknak az anyagi gondjait, akik a járvány, illetve az azt kísérő korlátozások miatt veszítették el munkájukat, vagy hogyan segítik ki a most jövedelmüktől szintén eleső vállalkozásokat. (Via MTI)