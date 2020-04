Kitiltották Irakból a Reuterst, mert kétségbe vonta a járványról közölt hivatalos adatokat

Három hónapra megtiltották a Reuters működését Irakban a helyi hatóságok, válaszul arra, hogy a brit hírügynökség egy jelentésében kétségbe vonta az iraki hatóságok által a járvány terjedéséről közölt adatok hitelességét.

Mintavételezés Bagdadban. Fotó: AHMAD AL-RUBAYE/AFP

A Reuters jelentése szerint sokezerrel több fertőzött lehet az országban a hivatalosan elismert 772 esetnél, és azzal gyanúsította a kormányt, hogy csak a pánik elkerülése érdekében közölnek ilyen alacsony számokat.

A héten már a Guardian is arról számolt be, hogy a hivatalos iraki, szíriai és libanoni adatok jelentősen alacsonyabbak lehetnek a valós számoknál. A tisztánlátást tovább nehezíti, hogy mindhárom országban jelentős hatalmat képviselnek az Irán támogatását élvező síita milíciák, melyek közül a Libanonban és Szíriában is aktív Hezbollah például saját járványkórházak megnyitására készül. Ennek az alternatív ellátórendszernek a megjelenése még inkább összezavarhatja a járvány valós mértékéről szóló adatokat és információkat - pláne, hogy a milíciákat szponzoráló Irán, a járvány közel-keleti gócpontja sem közöl nemzetközileg hitelesnek elfogadott információkat a fertőzöttek és halálos áldozatok számáról. (Via The Guardian)