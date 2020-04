Gyurcsány: Orbán egy kicsinyes gazember, egy görcsrángatta útonálló

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke ezt posztolta a Facebookra azzal kapcsolatban, hogy a kormány tervei szerint az önkormányzatoknak a gépjárműadó bevételeit (ami összesen 34 milliárd forint) át kell irányítaniuk a központi költségvetésbe:

„Orbán a bosszú embere. A kicsinyes bosszúé.

Itt állunk a járvány közepén. Ezer milliárdok kellenének hatásai kezeléséhez. Neki meg mi jut eszébe?

Elvenni az önkormányzatoktól 34 milliárd forintot. Azoktól az önkormányzatoktól, melyekre most csak úgy dőlnek a plusz feladatok. Büntetni Budapestet, büntetni az elvesztett nagyvárosokat.

Elvenni a pártoktól pár százmillió forintot. Azoktól az ellenzéki pártoktól, amelyek egyébként is szegények, mint a templom egere, melyek a kivéreztetés határán vannak. Gondolja, tiltakozni úgysem fognak. Már csak jó ízlésből se. Pusztuljanak!

Itt áll előttünk egy kicsinyes gazember. Politikust játszik. Államférfiúi szerepben tetszeleg. Közben csak egy görcsrángatta útonálló.

Nagyszerű dolgokat kellene most tenni, hogy együtt és egyben maradjunk. De neki most is csak a bosszú jár a fejében.

De ezt is túléljük. Mi több, őt is.”