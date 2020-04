A helyi sajtóhírek szerint egy 25 éves magyar is belehalt a koronavírusba a thaiföldi Phuketen

Kihalt strand Phuketen, a thaiföldi turistaparadicsomban. A helyi sajtó beszámolói szerint egy 25 éves magyar is áldozatául esett itt a járványnak. Fotó: Valentin Chebunin/Sputnik via AFP

Egy magyar állampolgár is életét vesztette a koronavírusjárványban Thaiföldön, írja a helyi sajtó. A beszámolók szerint Phuketen, a népszerű turistaparadicsomban már száz koronavírusos esetet tartanak nyilván. A részletes listán 88. esetként tartják számon egy 25 éves magyar állampolgárét, aki a hírek szerint bele is halt a fertőzésbe.

A Thaiger beszámolója szerint a fertőzött magyar március 26-án betegedett meg, 35 közeli kapcsolatát is veszélyeztetettnek tartják, ezért keresik is őket a thai hatóságok. Egy másik helyi lap, a Newshawk Phuket híre szerint a férfi műtéten is átesett, vagyis ezek alapján más betegségben is szenvedhetett. A magyar férfi a hírek szerint november óta tartózkodott Thaiföldön.

A hírrel kerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is, amint válaszolnak, frissítjük beszámolónkat.