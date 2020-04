Az amerikai kórházak háromnegyedében kezelnek már koronavírusos betegeket

Négy amerikai kórházból háromban kezelnek már igazolt vagy fertőzésgyanús koronavírusos betegeket, jelentette az AP egy, az amerikai egészségügy minisztérium által készített jelentésre hivatkozva. A jelentést még ma nyilvánosságra is hozhatják, de az AP már előzetesen betekintést nyert a tartalmába.

A hírügynökség beszámolója szerint a felmérés részeként március 23-27 között telefonon kerestek 323 kórházat. Mindössze 32 olyan akadt közülük, ahol egyáltalán nem kezeltek még csak gyanús eseteket sem, és 44 kórház nem válaszolt a megkeresésre. A többiben legalább egy, legalább gyanús esetet nyilván tartottak - és mivel a tesztek nem száz százalékosan megbízhatók, az USA-ban az eljárásrend szerint a gyanús eseteket is fertőzöttként kezelik a kórházakban.

A jelentésből az is kiderül, hogy az amerikai kórházakat problémák egymásba fűződő, egymást erősítő sora is sújtja. Nincs elég tesztjük, a tesztek eredményére sokat kell várni, nincs kellőszámú védőfelszerelés, a személyzet elcsigázott, nincs elég lélegeztető. Márpedig ezek együtt hamar dominóként dönthetik be a teljes ellátórendszert, írja az AP. (Via The Guardian)