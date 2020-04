A Stanford Egyetemen okosvécét fejlesztenek, ami az ánuszáról felismeri a felhasználót

Úgy néz ki, az ánusz olyan, mint ujjlenyomat, mindenkié más, és ezt akarja kihasználni egy tervezett okosvécé, amit dr. Sanjiv Sam Gambhir Stanford egyetemi laborjában fejlesztenek, és a célja, hogy segíthessen az emésztőrendszeri problémákkal küzdőknek, vagy felismerjen betegségeket – írja az Input Mag.

A vécé a húgyban és a szarban olyan betegségek jeleit keresi, mint a veseelégtelenség vagy daganatos megbetegedések, de a terhességet is felfedezheti. Állítólag tízféle biomarkert is tud azonosítani. Ráadásul videofelvételt is csinál, hogy a végtermék mértékék, ürítésének gyorsaságát vagy a széklet állagát is be tudja határolni.

A kutatók szeretnék, hogy a felhasználókat is meg is tudja különböztetni, ezért az öblítőgombra ujjlenyomat-leolvasót raknak, és szerelnek bele egy análleolvasót is: két kamera figyeli az ömlést, egy a szart egy pedig az ánuszt.

Az eredményeket nem osztanák meg a vécézővel, de felkerülnének a felhőbe. Eddig 300-an próbálták ki, több mint a felük inkább elégedett volt vele. (via 24)