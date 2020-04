Müller Cecília: Már több mint száz koronavírus-fertőzöttet találtak a Pesti úti Idősek Otthonában

A Pesti úti idősek otthonában már több, mint 100 fertőzöttet tartanak nyilván, ez most, az operatív törzs sajtótájékoztatója előtti percekben jutott az operatív törzs tudomására - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília szerint a járványügyi hatóság emberei most is a helyszínen vannak, és a vírus további terjedésének megakadályozásán dolgoznak. „Tovább folynak a vizsgálatok, magam is el fogok most már menni a helyszínre, mert szükségesnek tartom látni, hogy tényleg az az intenzív munka folyik-e ott, ami ezt a terjedést megakadályozza - mondta.

A Pesti Úti Idősek otthonában még múlt pénteken találtak 5 koronavírus-fertőzöttet az otthon lakói körében, keddre pedig már 65-re emelkedett a teszteléssel beazonosított esetek száma. Dolgozók és lakók is voltak a megbetegedettek között.

A hazai koronavírus-járvány legfrissebb adatai: „980 fő beteget tartunk most számon Magyarországon, sajnos 8 társunk hunyt el a tegnapi nap folyamán a vírusfertőzésben. Egyikük 48 éves, de krónikus alapbetegséggel rendelkezett, így különösen veszélyeztetett volt” - mondta Müller Cecília

Jó hírként közölte, hogy a kórházakban 5 beteget tudtak levenni az orvosok lélegeztetőgépekről, közülük hárman már az intenzív osztályt is elhagyhatták.

58-an viszont továbbra is lélegeztetőgépen vannak, őket még intenzív osztályokon kezelik - mondta a tisztifőorvos.

Lakatos Tibor alezredes elmondta, 32 kórházba juttat ma el az operatív törzs védőfelszereléseket, és a házorvosok, házi gyerekorvosok, ügyeletet ellátó fogorvosok is átvehetnek majd ilyeneket a megyei mentőállomásokon. Tegnap is négy repülőgép érkezett Hongkongból, három pedig Kínából védőeszközökkel megrakodva - mondta Lakatos.

