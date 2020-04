Macron nem lazít, Franciaország május 11-ig karanténban marad

Bár több európai országban is már a járványügyi korlátozások lazítására készülnek, Emmanuel Macron francia államfő más véleményre jutott. Hétfő este tévébeszédben jelentette be, hogy Franciaországban május 11-ig fenntartják a karantént, és utána is csak akkor lazítanak a szabályokon, ha addig is tovább lassul a járvány terjedése.

Az időseknek és a súlyos betegségben szenvedőknek viszont még a korlátozások esetleges feloldása után sem szabadna kimozdulniuk, rájuk a későbbiekben is szigorúbb szabályok vonatkozhatnak. Az iskolák, főiskolák, egyetemek azonban fokozatosan újranyithatnak májusban.

Azt is bejelentette, hogy május 11-től mindenkit, aki bármilyen tünetét mutatja a betegségnek, tesztelni fognak.

Vagyis Macron bejelentése szerint még majd egy hónapig érvényben marad, hogy utcára csak azok léphetnek, akik iratokkal tudják igazolni, hogy jó okuk van erre.

Beszédében Macron köszönetet mondott minden, nélkülözhetetlen munkát végzőnek, amiért "lehetővé tették, hogy a nemzetünk továbbra is működhessen". Elismerte, hogy kormánya nem volt készen a válságra, például nem állt kellő mennyiségű védőfelszerelés rendelkezésre.

Macron bejelentette, hogy továbbra is zárva maradnak az ország határai az EU-n kívüli polgárok számára. Ugyanígy zárva maradnak az éttermek, bárok, mozik, és más nyilvános közösségi terek, és legalább július közepéig semmilyen fesztivált nem rendezhetnek meg. (Via BBC)