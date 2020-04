Az evangélikus egyháznak adományozta a család az Esterházy Péter és Gitta Könyvtárat

Valóságos magaskulturális bombát robbantott a Magyarországi Evangélikus Egyház, amikor az író hetvenedik születésnapján, vagyis ma, kedden bejelentették, hogy Esterházy Péter családja nekik ajándékozta az író és felesége közös családi könyvtárát, amit az egyház székházában fognak kiállítani.



(Maga az ajándékozás aktusa, mint most kiderült, már tavaly lezajlott egy szerződés aláírásával, csak a felek most tárták a világ elé a dolgot.)

Hogy hogy kerül a XX.-XXI. századi magyar irodalom egyik legfontosabb tárgyi emlékegyüttese, ami ráadásul egy katolikus, egyházi iskolában érettségizett és rengeteg teológiai utalással operáló író hagyatéka, az evangélikusokhoz? Erről Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök mesélt a evangelikus.hu-nak.

A főpap elbeszélése szerint 2019. májusában Pannonhalmán járt a korábbi és jelenlegi bencés főapát, Várszegi Asztrik és Hortobágyi Cirill meghívására, “egy értelmiségi társasággal közösen”. Az esemény egyik szünetében Fabiny Esterházy Gittával beszélgetett,

“aki elmondta, hogy szeretné egyben tartani Péterrel közös könyvtárát és azon gondolkodik, hogy hol lehetne ezt elhelyezni. »Nincsen az evangélikus egyháznak erre lehetősége?« – tette fel a kérdést. Kapva kaptam az alkalmon és igent mondtam, azzal, hogy a végleges döntést meg kell beszélnem elnöktársammal, Prőhle Gergellyel, és egyházunk gyűjteményének vezetőjével, H. Hubert Gabriellával. Mindketten örömmel fogadták a megkeresést.”



A 444 úgy tudja, hogy az adományozásban szerepe volt annak, hogy Esterházy Péter élete utolsó éveiben baráti viszonyba került Fabiny püspökkel, illetve annak, hogy Hubert Gabriellát Esterházyék remek szakembernek tartják. Nem beszélve arról, hogy ennyi könyvnek nem könnyű olyan új gazdát találni, aki gondozni tudja azokat, egybentartja a gyűjteményt és közben kutathatóvá is teszi azt. Márpedig a család ezt szerette volna. Tényleg hatalmas terjedelmű anyagról van szó - a 14 ezer kötet négyszáz könyvfolyóméternek megfelelő, gigászi mennyiség.

De az Esterházy-család és az evangélikusok kapcsolata nem merül ki a meglévő kötetek átadásában. A család ugyanis vállalta, hogy összegyűjti és a gyűjteménynek adja Esterházy Péter eddig megjelent könyveinek összes kiadását, mely az idegen nyelvű kötetekre is kiterjed. Mindezt nem csak visszamenőlegesen, hanem a jövőre vonatkozóan is vállalták. A tervezett könyvtárrészlegen ráadásul nemcsak a mutatják majd be, hanem egyes személyes tárgyakat is ki fognak állítani.

Hubert Gabriella külön megemlítette, hogy a könyvtár megszerzése azért is vág egybe az egyház stratégiai céljaival, mert évek óta törekszenek a kortárs művészeti gyűjteményük gyarapítására is. "Többek között Benczúr Emese, Karátson Gábor és Konok Tamás meghatározó alkotásaival bővült kortárs képzőművészeti gyűjteményünk. Ezek nagyon jól harmonizálnak az Esterházy-könyvtárral.” - fogalmazott Hubert.

Esterházy születésnapjáról egyébként ma mások is megemlékeztek, a Radnóti színészei például ezekkel az otthon felvett videókkal.