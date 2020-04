Újra az abortusz ellehetetlenítése ellen tüntetnek Lengyelországban

Szerdán kerül a lengyel szejm elé újra az a 2018 márciusában benyújtott állampolgári kezdeményezés, ami az abortuszhoz való hozzáférés további korlátozását javasolja Lengyelországban - írja a Gazeta Wyborcza. A „Stop abortusz!” javaslat szerint már a magzat bizonyítható, súlyos és visszafordíthatatlan károsodása esetén sem folyamodhatnának a terhes nők abortuszhoz.

Ezzel gyakorlatilag ellehetetlenülne a legálisan már most is csak keveseknek elérhető ellátás igénybe vétele. Ugyanis Lengyelországban már most is csak akkor lehet megszakítani egy terhességet, ha az nemi erőszak következménye, ha az anya élete veszélyben van, vagy ha a magzat visszafordíthatatlan károsodást szenvedett. Az utóbbi, most kivezetni kívánt indok a statisztikák szerint jelenleg a legálisan elvégzett abortuszok 97 százalékát magyarázza.

A Wyborcza beszámolója szerint Lengyelország-szerte tiltakozás kezdődött a javaslat ellen, úgy is, hogy a járványhelyzet miatt ott sem lehet most utcai tömegtüntetéseket szervezni. A legutóbbi, 2016-os abortusztörvény-szigorítási próbálkozást elsöprő erejű tiltakozást szervező Nők Országos Sztrájkja (Ogólnopolski Strajk Kobiet) nevű szervezet ezúttal arra biztatta a tiltakozókat, helyezzenek ki transzparenseket ablakaikba,

vagy hordozzák őket a városban autós vagy biciklis közlekedés közben.

Pénteken kora délután autós és kerékpáros tüntetők bénították le a közlekedést Varsó egyik legnagyobb forgalmi csomópontjában, hogy jelezzék az országot irányító konzervatív kormánynak tiltakozásukat a szigorítási javaslat ellen.

A szexuális felvilágosítás büntetése is napirenden

Egy másik, 260 ezer támogató aláírással a szejm elé kerülő állampolgári kezdeményezés, a „Stop pedofília!” is napirendre kerül szerdán a szejmben. A kezdeményezés azt szeretné elérni, hogy tilos legyen az iskolákban kiskorúaknak szexuális felvilágosítást tartani. Ehhez a büntető törvénykönyvet módosítanák, bűncselekménynek minősítve „kiskorúak szexuális tevékenységének propagálását oktatási intézményekben”. Ez a kezdeményezés is járt már a parlament előtt, tavaly októberben első tárgyalásra elfogadták, de a lengyel törvények szerint az azóta újonnan megalakult lengyel országgyűlésnek még idén május közepéig foglalkoznia kell vele, különben érvénytelenedik.