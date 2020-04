"Szépen hangzanak a bejelentések, csak számunkra semmit sem érnek"

A Ráday utcai Jedermann kávézót, a világ 30 legjobb jazz-bárjának egyikét is a megszűnés szélére sodorta a járvány, segítségre az Orbán-terv részletei alapján nem számíthatnak.

"A kormány által beharangozott ezermilliárdokról az jut eszembe, hogy egy nagy szemfényvesztés az egész. Ezzel az erővel én is elmondhatnám, hogy a Jedermann kávézó a válságban már eddig is sok-sok millió forinttal segítette az embereket, hiszen mindezt nem kellett nálunk elkölteniük, meghagytuk a pénztárcájukban" - villantotta meg akasztófahumorát Boskovics Gábor, a Ráday utcai Jedermann kávézó tulajdonos-ügyvezetője. Kávézója a főváros sokszorosan elismert intézménye. "[P]ár évvel ezelőtt a világ legjobb 30 jazz-bárja közé választották, turizmus-szakértők Budapest 60 emblematikus helye közé választottak minket, és a Magyar Konyha szakmai magazinjában évről-évre Top 10-ben kapunk helyet" - mesélte a Munkások Újságnak adott interjújában Boskovics.

Ehhez képest úgy tűnik, eddig bírták. A kávézó a Facebook-oldalán jelentette be, hogy nyolc munkatársukat is kénytelenek voltak elbocsátani. "Elértünk oda, hogy nincs miből bért fizetnünk" - mondta Boskovics. Nagy reménnyel várta a kormány munkahelymegtartást célzó gazdasági mentőcsomagját, de az Orbán-terv nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

"[A]mit nagyon vártunk, az a bértámogatás, és ami a mi szempontunkból a legborzasztóbb: a rendelet alapján mi nem vagyunk rá jogosultak, ugyanis csak olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyek forgalma legalább 15%-kal, de legfeljebb 50%-kal csökkent". Ezt elvben akár indokolhatnák is azzal, hogy azok a vállalkozások, amelyeknél ennél nagyobb a forgalomcsökkenés, nem életképesek. De a Jedermann a járvány előtt határozottan az volt. "Tíz éve eredményesen, a szabályokat betartva, köztartozás nélkül működünk" - mesélte a lapnak Boskovics. A járvány, illetve a meghozott járványügyi korlátozások azonban 90 százalékkal vetették vissza forgalmukat, vagyis nem kvalifikálnak a programra.

De még ha kvalifikálnának, se mennének sokra. "[A] kieső munkabérre számított 70% az nagyon karcsú, halottnak a csók, arról nem is beszélve, ez sem automatikusan és gyorsan jár, hanem pályázatot kell benyújtani érte – majd májusban és fellebbezés lehetősége nélkül csak azok kaphatják, akik nemzetgazdasági szempontból fontosnak ítéltetnek. Köszönjük!" - mondja Boskovics. De önmagánál és vállalkozásánál is jobban aggasztja, hogy munkavállalói, akiket elbocsátani kényszerül, végképp semmi segítségre nem számíthatnak. "Két munkatársam is kénytelen albérletét feladni, egyikük kisgyermekét egyedül nevelő anyuka. A többiek talán a májust kihúzzák majd még. És utána?" - kérdezte, majd felemlegette az európai példákat, ahol azonnali, közvetlen és szinte automatikus segítséget nyújtottak a vállalkozásoknak és a lakosságnak is.