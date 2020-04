Felére esett vissza a fővárosi közparkok látogatottsága

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Pénteken a Google megjelentette a legújabb közösségi mobilitási jelentését, amiből kiderül, Magyarországon mennyire alakult át az emberek mozgása a járványhelyzetben. A trendeket országosan én megyékre bontva elemzik, bázisnak az idén január 3-a és február 6-a között eltelt 5 hét adatait veszi alapul.

A jelentés helytípusok szerint kategorizálva, úgy mint rekreációs helyek (pl. éttermek, mozik, színházak, stb.), élelmiszerboltok és gyógyszertárak, parkok, tranzitállomások, munkahelyek vagy lakóépületek ismerteti a trendeket.

A Google adatai szerint április 11-ig Magyarországon:

51 százalékkal esett vissza az éttermek, kávézók, mozik, bevásárlóközpontok, múzeumok, könyvtárak forgalma a bázis időszakhoz képest.

Az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak forgalmában 4 százalékos visszaesést észleltek.

A parkok forgalma pedig 21 százalékkal csökkent.

43 százalékkal esett vissza a vasúti, busz-, villamosmegállók és metróállomások forgalma.

38 százalékkal kevesebben voltak a munkahelyükön.

És 11 százalékkal többen vannak otthon.

És bár az Operatív Törzs sajtótájékoztatóin sok kritika érte a budapestieket, de az adatok szerint a közparkok látogatottsága a fővárosban esett vissza a leginkább a bázishoz képest, 49 százalékkal.

A budapesti parklátogatás alakulása Fotó: Google

A grafikonon látható egy növekedés, ami valószínűleg a jó időnek tudható be, de ez hirtelen megtörik, aminek köze lehet a tiltásokhoz. A főpolgármester április 9-én jelentette be, hogy lezárják a Margitszigetet, az Óbudai Szigetet és a Római-partot. Ezután több kerület is hasonló korlátozásokat vezetett be helyben.

Az otthon eltöltött idő Borsodban és Békésben nőtt a legkevésbé, mindkét megyében csak 7 százalékos a növekmény a bázisidőszakhoz képest. A munkahelyen eltöltött idő pedig Vas megyében esett a legnagyobban (-48 százalék).

Bár a Jász-nagykun-Szolnok megyei parklátogatásra vonatkozó adatok hiányosak, de ott ezek alapján a jelentés egy 56 százalékos növekedést mutat. Szintén hiányos adatok alapján ez az érték Békés megyében is 20 százalékos ugrást mutat.