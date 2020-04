Két hónap után előkerült a Vuhanban eltűnt újságíró

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Li Zehua a járvány kitörésének kezdetén, február 26-án élőben közvetítette, hogy üldözik, majd letartóztatja Vuhanban a rendőrség.

Szerdán közzétett videójában azt mondja, két hetet töltött „karanténban” Vuhanban, majd még néhányat szülővárosában - írja a BBC. A hatóságok azt mondták neki, azért volt szükséges a karantén, mert „érzékeny területeken” járt. Az újságíró azután érkezett Vuhanba, hogy nyom nélkül eltűnt egy másik, kritikusan tudósító újságíró, Chen Qiushi.

A friss videóban az újságíró arról is beszél, mi történt február 26-án. Azt mondja, éppen vezetett, amikor egy másik autóból rászóltak, hogy álljon meg. Ő azonban nem állt meg, hanem gyorsítani kezdett, azt mondja, azért, mert zavarodott volt és félt. 30 km-en keresztül üldözték, ennek részleteit töltötte fel SOS címmel Youtube-ra. Aztán megérkezett a szállására, és elkezdett élőzni, míg néhány ember rendőrségi, illetve biztonságig egyenruhában kopogtatni nem kezdtek.

Ekkor lekapcsolta a lámpákat, csendben ült, és hallgatta, ahogy mások ajtjain, majd végül az övén is kopognak. Úgy tett, mintha ott sem lenne, de három órával később újra kopogtattak. Végül kinyitotta az ajtót.

Bevitték a rendőrségre, ahol ujjlenyomatot és vérmintát vettek tőle, majd a kihallgató helyiségbe vitték. Azt mondták, a közrend megzavarásával gyanúsítják, de azt ígérték, nem büntetik meg. Viszont karanténba zárják.

El is vitték egy hatósági karanténba, ahol elvették tőle az elektromos eszközeit. Ott is maradt két hétig, ahol állítólag biztonságban volt, és nézhette a kínai tévét is. Két hét után hazavitték saját városába, ahol újabb két hetet töltött karanténban, mielőtt a családjához engedték volna. Az újságíró azt mondja, a hatóságok civilizáltan viselkedtek, ehetett és pihenhetett is eleget.

A videót azzal zárja, hálásan köszöni mindenkinek, hogy „vigyáztak rá”. „Isten áldja Kínát”

- mondja az egykor kritikus, fiatal újságíró.



Chen Qiushi továbbra sem került elő, már 75 napja nem hallottak róla. Februárban rajta kívül még egy újságíró eltűnt, Fang Binről szintén azóta sincs hír.