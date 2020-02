Nyom nélkül eltűnt a kínai férfi, aki kritikusan tudósított Vuhanból

Screenshot Chen egyik vuhani videójából

Miközben Kínában szokatlanul sokan és nyíltan gyászolják a koronavírusra elsők között figyelmeztető és a hatóságok által elhallgattatott orvos halálát, egy másik kritikus hang is elnémult: Chen Qiushit csütörtök óta nem tudják elérni a barátai és családtagjai.

A korábban ügyvédként dolgozó férfi a kevés országon belüli ellenálló egyikeként ismert, aki Hong Kongból is az állami propagandát megkérdőjelező tudósításokat küldött, amiért haza is rendelték, többször kihallgatták és törölték az online profiljait. Január végén Vuhanba utazott, hogy beszámoljon a koronavírus miatti pokoli állapotokról, amelyekről a kínai közönség csak szűrt információkat kaphat. Hiába vannak betiltva az országban a külföldi közösségi oldalak, VPN segítségével Chen és a követői megtalálták egymást, és YouTube-on és Twitteren egyaránt több százezren értesülhettek első kézből a fejleményekről a hiteles tájékoztatásért az életveszélyt is vállaló aktivista újságírótól.

Hozzátartozói azt az információt kapták a rendőrségtől, hogy Chent karanténba zárták Vuhanban, de azok, akik naponta többször kommunikáltak vele, állítják, hogy az eltűnésééig semmilyen tünete nem volt. Mivel tartott a hatóságok bosszújától, megadta barátainak a jelszavait, így fel tudták tölteni a Twitterre az anyja videóüzenetét, amiben mindenkit arra kér, segítsenek megtalálni a fiát, akinek hollétéről nem kap információt.

„Félek. Előttem a vírus, mögöttem a kínai bűnüldöző szervek” - mondta Chen egy január 30-án Vuhanban felvett videóban, amely szerint a szüleit is elkezdték már zaklatni a hatóságoik.

„De nem adom fel, és amíg életben vagyok, folytatom a tudósítást. Nem tartok a haláltól. Miért tartanék tőled, Kommunista Párt?”

Chen eltűnéséről a kínai média nem számolt be, de a Weibo közösségi oldalon szokatlanul sokan kezdtek posztolni róla a szankciók veszélye ellenére. A kínai nyilvánosság állapotát jól mutatja, hogy az említett orvos haláláról szóló cikkeket is törölték, látva a felháborodást, majd amikor elkezdett terjedni a „Szólásszabadságot akarunk” hashtag, azt másnapra betiltották - írja a CNN.

Az Amnesty International összefoglalója szerint a kínai kormány nem adja fel, hogy maga határozza meg a járvánnyal kapcsolatos narratívát, és a kritikus hangokat elfojtsa. A cenzúra egyenes következménye, hogy néha még a fontos információk sem kerülnek nyilvánosságra. Számos cikket cenzúráztak a járvány kitörése óta, köztük a Beijing Youth Daily és a Caijing anyagait is. „Azzal, hogy visszatartanak információkat, a kínai kormány korlátozza az orvosok esélyét, hogy hatékonyabban küzdjenek a járvány ellen, és akadályozza, hogy az emberek hatékonyabban védekezhessenek” – mondta Nicholas Bequelin regionális igazgató.

„A cenzúra növeli annak az esélyét, hogy a vírus még több embert fertőz meg, és hátráltatja a járvány elleni küzdelmet.”

A Vuhant is magába foglaló Hupej tartomány továbbra is a vírus epicentruma, a mai hivatalos adatok szerint a fertőzöttek száma 27 ezer fölött jár, a halálos áldozatoké 780.